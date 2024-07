Näin Joe Biden haluaa uudistaa Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on tänään esitellyt ehdotuksensa maan korkeimman oikeuden uudistamiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Biden ajaa muun muassa presidentin ja joidenkin muiden viranhaltijoiden koskemattomuutta rajoittavaa perustuslakimuutosta. Tämä kumoaisi korkeimman oikeuden heinäkuun alussa tekemän päätöksen, jonka mukaan Yhdysvaltain entisellä presidentillä Donald Trumpilla on syytesuoja presidenttinä tekemistään virallisista toimista. Syytesuoja ei kuitenkaan päde virkatehtävien ulkopuolisiin tekoihin.

Biden kannattaa myös rajoituksia tuomareiden toimikausiin sekä velvoittavaa eettistä säännöstöä oikeuden tuomareille.

On kuitenkin epätodennäköistä, että maan jakaantunut kongressi ottaisi ehdotukset käsittelyyn ennen vuoden loppua.

KORKEIMMAN oikeuden tuomareilla ei ole tällä hetkellä minkäänlaista lakiin tai asetukseen pohjaavaa eettistä säännöstöä. Viime vuoden lopulla oikeus julkisti oman eettisen säännöstönsä useiden tuomioistuimeen kohdistuneiden skandaalien seurauksena.

Kahta korkeimman oikeuden konservatiivista tuomaria syytettiin ylellisten lahjojen ja luksuslomien vastaanottamisesta.

- Tämä kansakunta perustettiin yksinkertaiselle mutta perustavanlaiselle periaatteelle: kukaan ei ole lain yläpuolella. Ei myöskään Yhdysvaltain presidentti. Ei myöskään Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari. Ei kukaan, Biden sanoi maanantaina julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa on ollut selvä konservatiivienemmistö sen jälkeen, kun Bidenin edeltäjä Trump sai kaudellaan nimitettyä useampia konservatiivituomareita oikeuteen. Republikaanit eivät kannata mitään muutoksia, sillä nykyinen konservatiivienemmistöinen tuomarijakauma on heidän mieleisensä.

Biden on aiemmin vastustanut vaatimuksia korkeimman oikeuden uudistamisesta. Presidentti on kuitenkin muuttunut kriittisemmäksi maan korkeinta oikeutta kohtaan. Oikeus on muun muassa kumonnut aborttioikeuden taanneen Roe vastaan Wade -päätöksen sekä estänyt tiukemmat rajoitukset aseille.

Presidentti esittelee ehdotuksiaan tarkemmin myöhemmin tänään puheessaan Teksasissa.