“Näin kansalaisena hieman hämmentää” – SAK:n Eloranta kommentoi hallituksen kampanjaa

Palkansaajakeskusjärjestö SAK on mukana hallituksen rasismin vastaisessa kampanjassa, mutta puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoo olevansa kansalaisena hieman hämmentynyt. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

SAK osallistuu kampanjaan Työelämän pelisäännöt -palvelulla, joka tarjoaa neuvontaa maahanmuuttajatyöntekijöille ja hauraassa työmarkkina-asemassa oleville.

- Se on meidän panos kampanjaan. Jos me sillä kyetään parantamaan maahanmuuttajatyöntekijöiden asemaa suomalaisessa työelämässä, niin se on hyvä asia, Eloranta sanoi SAK:n seminaarissa.

Hän kertoi SAK:n kuitenkin odottavan hallitukselta itseltään vahvempia toimia rasismin kitkemiseksi suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä.

- Näin kansalaisena hieman hämmentää, että hallitus kertoo aloittavansa tällaisen kampanjan ja sitten yksi hallituspuolue sanoo, ettei lähde siihen mukaan.

Hallituksen rasisminvastainen kampanja avattiin tiistaina. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi samana päivänä puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, ettei usko puolueen osallistuvan hallituksen kampanjaan.

SAK ESITTELI seminaarissa myös uuden tutkimuksensa, jonka mukaan työttömät kokevat työllistymisen suurimmaksi esteeksi ikäsyrjinnän. Ikääntyneet työnhakijat pääsivät nuorempia hakijoita selvästi harvemmin työhaastatteluihin, ja heillä oli haastatteluhetkellä harvemmin tiedossa uutta työtä.

Maaliskuussa tehtyyn kyselyyn vastasi noin 1 850 SAK:n alojen kokonaan työtöntä työnhakijaa.

Kyselyyn vastanneista työttömistä työnhakijoista 39 prosenttia sanoi myös, ettei heillä ole aina varaa ruokaan tai vaatteisiin. Alle 30-vuotiaista 50 prosenttia vastasi näin.

SAK:n alojen ansiosidonnaisella olevien työnhakijoiden keskitulo on tutkimuksen mukaan noin 1 356 euroa kuussa, josta käteen jää noin 1 012 euroa.