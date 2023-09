Näin Kurvinen perustelee muun opposition hylkäämistä ja välikysymysyhteistyötä Liike nytin kanssa: ”Meillä on samantyyppinen poliittinen linja”

Keskusta hakee puolueena elintilaa keskeltä. Edellisen kerran se teki pesäeroa muuhun oppositioon, entisiin hallituskumppaneihinsa, rasismitiedonantoa käsiteltäessä. Keskusta lupaili jo ennalta hallitukselle tukea. Johannes Ijäs Demokraatti

Nyt keskusta tekee välikysymyksen terveys-, vanhus- ja muiden lähipalvelujen tilanteesta kysymättä muita oppositiopuolueita edes mukaan. Liike nytin, oikeistolaisen Harry Harkimon seura sentään kelpasi, ainoana oppositiopuolueista.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoo Demokraatille, että aika näyttää, tuleeko tämän kauden oppositiotyöskentelystä sellaista, ettei yhteisiä välikysymyksiä tehdä.

– Sen neljä vuotta näyttää.

Keskustan retoriikassa koko muu oppositio on nyt vasemmistoa pois lukien Harry Harkimo.

Onko tässä nyt tärkeämpää erottautua opposition ”vasemmistopuolueista” kuin luottaa siihen, että koko oppositio voisi saada enemmän aikaan välikysymyksillä?

– Minusta on kaksi aika tärkeää asiaa. Ensinnäkin se, että meillä ei ole mitään velvoitetta ottaa yhtään oppositioryhmää mukaan välikysymykseen, jos emme halua. Olen monesti sanonut ja (keskustan puheenjohtaja) Saarikko on myös sanonut sen, että oppositiossahan ei ole mitään oppositio-ohjelmaa eikä ole mitään yhtenäistä oppositiota. On hallituspuolueet ja oppositiossa olevat puolueet. Olemme ilmoittaneet jo keväällä, että tulemme tukemaan hallitusta osittain ja osin vastustamaan. Eli emme tule vastustamaan kaikkea.

Kurvinen sanoo, että esimerkiksi SDP:n linja näyttää olevan ”se odotettu” eli SDP vastustaa jo periaatteessa hallitusta kaikessa.

– Meillä on tässä jo sellainen perusjännite.

SDP ei kuitenkaan ole toistaiseksi tehnyt yhtään välikysymystä.

Kurvinen kiinnittää huomiota myös siihen, että SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi julkisesti, että SDP on valmis neuvottelemaan välikysymyksen sisällöstä.

– Keskusta ei katsonut, että meillä on tarvetta aloittaa mitään neuvotteluja esimerkiksi SDP:n kanssa välikysymyksen sisällöstä.

– Emme ole kiinnostuneita käymään demareiden kanssa mitään neuvotteluja yksityiskohdista. Tämä kai kertoo sen, että meillä on kuitenkin näkemykset sen verran erilaiset.

Onko mitään asiaa, missä voisitte harkita yhteistä välikysymystä SDP:n kanssa?

– Aika näyttää. Tässä on homma lähtenyt liikkeelle, mutta me olemme itsenäisesti oppositiossa ja teemme omat päätöksemme, teemmekö yksin toimenpiteitä vai jollakin porukalla.

Kurvisen mukaan toimitaan tilanteen mukaan.

Hän toteaa myös, että Liike nytin kanssa keskustalla oli samanlainen suhtautuminen välikysymyksen teemaan:

– Löysimme luontevasti toisemme ja meillä on samantyyppinen poliittinen linja.

Harkimo alleviivaakin yhtenä henkilönä välikysymysten tekijöiden oikeistolaisuutta.

– Niin. Me emme ole vasemmistopuolue eikä Liike nyt eikä keskusta ole vasemmistolaisia puolueita.

”Emme ole kiinnostuneita käymään demareiden kanssa mitään neuvotteluja yksityiskohdista.”

Keskustan tiedotustilaisuudessa tänään keskusta korosti nimenomaan sitä, ettei välikysymystä tehdä opposition ”vasemmistopuolueiden kanssa”. Kurvinen pitää myös vihreitä vasemmistopuolueena.

– Pidän SDP:tä, vihreitä ja vasemmistoliittoa kaikkia vasemmistopuolueina. Vihreät ovat siirtyneet selkeästi (vasemmistoon). Minusta myös kaikki vasemmistopuolueet ovat vasemmistolaistuneet. Erityisesti Sanna Marinin mutta jo Antti Rinteen aikana SDP siirtyi aika vahvasti vasemmalle ja vihreät on siirtynyt myös aika paljon vasemmalle. Joskus minäkin muistan vielä, kun puhuttiin porvarivihreistä, joskus 2009 tai 2010. Kyllähän sellainen ajattelu on kadonnut.

Kuinka vaikea keskeltä on tällä hetkellä hakea poliittista liikkumatilaa?

– Uskon, että kun yhteiskunnassa valitettavasti polarisaatio kiihtyy, keskilinjakin tulee vielä muotiin.

Hyvinvointialueiden käyttämän vuokratyövoiman kalleus on puhuttanut viime aikoina.

Kurvisen mukaan tähän ongelmaan vastaamiseksi on mietittävä monia keinoja.

– Toki on myös todettava se, että yksityiset yritykset ovat tehneet myös jotain oikein, kun he pystyvät tarjoamaan esimerkiksi hoitajille enemmän joustavuutta ja parempia olosuhteita. Tietysti on hyvä selvittää, voiko (vuokratyövoiman käyttöä) rajoittaa, mutta on hyvä selvittää myös hallitusohjelmassa oleva ammatinharjoittajamalli.

Lääkäriliiton mukaan itsenäisellä ammatinharjoittamisella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa terveydenhuollon ammattihenkilö ei ole julkisessa virassa eikä muussakaan palvelussuhteessa, vaan tuottaa palvelut itsenäisesti suoraan asiakkaalle. Demokraatin haastattelussa Kurvinen puhui tästä asiasta puhuttaessa kuitenkin enemmän perhelääkäri- tai perhehoitajamallin puolesta.