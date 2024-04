Näin oikeuskansleri perustelee itärajan sulun jatkamista toistaiseksi – seuranta vähintään kuukauden välein valtioneuvostossa

Hallitus päätti tänään, että itärajan sulkua jatketaan siten, että päätös on voimassa toistaiseksi – kuitenkin enintään niin kauan, kuin se on välttämätöntä. Aiemmin päätökset oli tehty aina tietyksi ajanjaksoksi kerrallaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Demokraatti kysyi oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä, miksi sulku voitiin tehdä nyt toistaiseksi voimassaolevana. Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston toiminnan lainmukaisuutta.

Tuomas Pöysti toteaa, että rajavartiolain mukaan rajanylityspaikkojen sulkeminen täytyy rajata kestoltaan välttämättömimpään.

Rajavartiolaissa lukee, että valtioneuvosto voi päättää rajanylityspaikan sulkemisesta tai rajanylitysliikenteen rajoittamisesta määräajaksi tai toistaiseksi.

Pöysti perustelee toistaiseksi sulkemista ajankohtaisella tilanteella rajalla ja sillä, että on havaittu, että tieto siitä, että rajanylityksen päättyminen tiettynä päivänä “houkuttelee järjestämään painetta rajalle”.

– Näistä syistä on nyt tulkittu niin, että keston rajaaminen aivan välttämättömimpään voidaan toteuttaa niin, että päätös on toistaiseksi voimassa oleva, mutta päällä on jatkuva seuranta ja arviointi siitä, onko se välttämätöntä. Se (päätös) poistetaan tai sitä lievennetään heti, jos turvallisuustilanne antaa siihen mahdollisuuden.

MAINITTU jatkuvaa seuranta tarkoittaa Pöystin mukaan konkreettisesti sitä, että Rajavartiolaitos kokoaa omaa tiedustelutietoaan ja rajatilannekuvaa, mikä on melkein päivittäistä viranomaistyötä. Lisäksi säännöllisesti, viikoittain Rajavartiolaitos toimii yhteistyössä yhteistyössä turvallisuusviranomaisten kanssa, joista Suojelupoliisi on keskeinen. Ulkoministeriöllä on myös kansainvälistä tietoa. Näiden tietojen pohjalta Rajavartiolaitoksen esikunnassa ja sisäministeriössä pidetään tilannekuvaa. Vähintään kuukausittain sisäministeriössä tehdään turvallisuusviranomaisten yhteistyön pohjalta kokonaisarvio ja sen mukaisesti tuodaan valtioneuvostolle toimenpide-esitys.

– Jos tilanne jatkuu niin, ettei ole oleellista muutosta, sitten ei tarvitse tehdä muodollista päätöstä, mutta seuranta tehdään kuitenkin, Pöysti tarkentaa.

Kun kontrolli tehdään kuukausittain, se, että valtioneuvosto täyttää velvollisuutensa sekä arvioinnin suhteen että johtopäätösten suhteen, on samalla myös oikeuskanslerin valvonnassa.

DEMOKRAATTI pyysi vielä Pöystiltä tarkennusta, mihin kaikkeen toistaiseksi sulkeminen perustuu ja onko tiedustelutietoko ratkaiseva.

Pöysti painottaa, että kyseessä on kokonaisarvio. Siinä oleellinen osa on tiedustelutiedolla. Tämän lisäksi taustalla ovat julkisessa perustelumuistiossa esitetyt tiedot, jotka eivät kaikki ole tiedustelutietoa. Pöysti puhuu tilannekuvasta rajalla.

– Eli Venäjän federaatio jatkaa vaikuttamista. Yhä enemmän on suoraa näyttöä siitä, että kyse ei ole sellaisesta, että Venäjän viranomaiset sallivat jotakin rikollista toimintaa, vaan kysymys on siitä, että Venäjän turvallisuuspalvelu, jonka osa on Venäjän rajavartiolaitos, itse suoraan järjestää tätä toimintaa, Pöysti sanoo viitaten turvapaikanhakijoiden päätymiseen Suomen itärajalle.

Venäjältä puolestaan on kiistetty, että se käyttäisi maahanmuuttoa aseena Suomen ja Venäjän välisellä rajalla.

– Seikat, joita on kuvattu myöskin julkisessa muistiossa, ovat oleellista tietoa, minkä pohjalta valtioneuvosto on tehnyt päätöksen ja jonka pohjalta toisaalta meillä on tehty laillisuusvalvojan arvio tilanteen edellyttämien toimenpiteiden välttämättömyydestä ja oikeasuhtaisuudesta, Pöysti summaa.

Valtioneuvosto oli aiemmin päättänyt, että Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat pysyvät edelleen suljettuina 14. huhtikuuta asti. Tuore päätös tarkoittaa sitä, että ne pysyvät suljettuina myös 15. huhtikuuta alkaen.

Lisätty 5.4. kello 0.35 Pöystin toiseksi viimeisen sitaatin jälkeen sanat “viitaten turvapaikanhakijoiden päätymiseen Suomen itärajalle” ja lisätty juttuun viimeinen kappale sekä 0.54 tieto siitä, että Venäjältä on kiistetty, että se käyttäisi maahanmuuttoa aseena Suomen ja Venäjän välisellä rajalla.