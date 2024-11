Näin Orpo kommentoi USA:n lupaa Ukrainalle pitkän kantaman ohjusten käyttöön

Ukrainalaisen uutistoimiston sotilaslähteen mukaan Ukraina olisi iskenyt pitkän kantaman yhdysvaltalaisohjuksilla ensimmäistä kertaa Venäjän puolelle. Johannes Ijäs Demokraatti

RBK-Ukrainan tiedoista uutisoi muun muassa yhdysvaltalaismedia Bloomberg. Myös Venäjällä on kerrottu Ukrainan ampuneen yhdysvaltalaisia pitkän kantaman ohjuksia. STT kirjoittaa, että asiasta kertovat venäläiset uutistoimistot maan puolustusministeriön kannanottoon pohjautuen.

USA on mediatietojen mukaan antanut Ukrainalle luvan iskeä Atacms-ohjuksilla Venäjän maaperälle.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi tänään medialle eduskunnasta kysymystä, onko pitkän kantaman ohjuksen käyttäminen jonkinlainen uusi käänne sodassa.

Orpon mukaan USA:n antama lupa käyttää pitkän antaman ohjuksia on luonnollista.

– Koska esimerkiksi silloin edeltävänä yönä, taisivat mennä niin lähekkäin, Venäjä iski koko arsenaalillaan ympäri Ukrainaa siviilikohteisiin. Ihmisiä kuolee, energialaitoksia tuhotaan. Ukrainalla on oikeus puolustautua, Orpo toteaa.

Orpo viitannee siihen, että viikonloppuna uutisoitiin Venäjän tehneen laajan ohjusiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja muihin Ukrainan kaupunkeihin kohteenaan energiainfrastruktuuri. Samoihin aikoihin mediatiedot kertoivat, että Biden olisi antanut Ukrainalle luvan iskeä Venäjän maaperälle pitkän kantaman ohjuksilla.

Orpo arvioi, että pitkän kantaman ohjuksien käytöllä ja sillä, että niillä pystytään iskemään myös Venäjälle, on vaikutus sodankäyntiin.

– Mutta nyt on ensiarvoisen tärkeää se, että me jatkamme Ukrainan tukemista. Vaikka olisi edessä esimerkiksi (Donald) Trumpin johdolla rauhanneuvotteluja, niin kaiken ytimessä on se, että Ukrainaa tuetaan sotilaallisesti. Koska jos me emme tue, Venäjä vahvistuu sotilaallisesti suhteessa Ukrainaan. Se heikentää Ukrainan mahdollisuuksia puolustaa ja heikentää Ukrainan asemaa neuvottelupöydässä, siksi on aivan oleellisen tärkeää tässä tilanteessa jatkaa Ukrainan tukemista ja siksi tämä Yhdysvaltojen päätös oli oikea, Orpo totesi toimittajille.

Presidentti Joe Bidenin hallinto ei virallisesti ole vahvistanut tietoa luvasta Ukrainalle käyttää pitkän kantaman ohjuksia.