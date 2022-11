Näin Pekka Haavisto kommentoi Ruotsin hallituksen linjausta kurdijärjestöihin

Ruotsin hallitus kertoi lauantaina ottavansa etäisyyttä kurdiryhmiin vedoten siihen, että suhteet niihin vahingoittavat puolustusliitto Naton jäseneksi pyrkivän Ruotsin suhteita Turkkiin. Johannes Ijäs Demokraatti

Kyseessä ovat Syyrian PYD-puolue ja sen aseellinen siipi YPG, joka on Turkin ja EU:nkin terroristijärjestöksi määrittelemän PKK:n sisarjärjestö. PYG ja PYD ovat olleet liittolaisia USA:lle ja Natolle taistelussa Isisiä vastaan.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on tavannut tänään Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdogania Turkissa. Heidän tiedotustilaisuutensa on määrä alkaa pian.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi Ruotsin hallituksen viikonloppuista avausta Demokraatille päivällä eduskunnassa.

– Nyt varmaan tänä päivänä, kun tapahtuu Ruotsin pääministerin Ankaran vierailu, kuullaan sieltä tarkemmin. Ruotsilla on tietysti ollut oma kurdipolitiikkansa.

Ruotsi on aiemmin tukenut YPG:tä ja siihen kytkeytyvää PYD-puoluetta. Suomi ei ole Haaviston käsityksen mukaan näin tehnyt.

Haavisto mainitsee myös Ruotsin sosialidemokraattien suhteet Syyrian kurdijärjestöihin.

– Heillä on ollut ymmärtääkseni puoluesuhteita Syyrian kurdijärjestöihin.

– Tietysti se, että puolue on nyt oppositiossa, varmaan muuttaa asetelmaa.

Yle on kertonut, että Ruotsissa oppositio on arvostellut hallitusta kurdilinjan muuttamisesta.

UNKARI ja Turkki eivät ole toistaiseksi ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

– Se tieto, että Unkarissa tilanne näyttäisi nyt menevän eteenpäin, vaikuttaa varmaan kokonaisasetelmaan, että sitten jäisi enää yksi maa, josta se riippuu. Varmaan Turkissakin arvioidaan tilannetta. Mutta en mitään uutta erityistä ole tästä kuullut. Totta kai pidetään koko ajan virkamiestasolla ja poliittisellakin tasolla yhteyksiä Turkkiin ja kuulostellaan, mitä he ajattelevat. Meillähän on onnistunut kolmikantakokous takana ja seuraavaa valmistellaan. Virkamiestason valmistelu on ollut hyvin systemaattista. Ja ymmärtääkseni myös esimerkiksi oikeusministeriöiden tapaamiset ovat olleet hyviä, Haavisto sanoo.

Haavisto muotoilee pitävänsä yllä ”normaalia toiveikkuutta” Suomen ja Ruotsin Nato-ratifioinnin edistymisen suhteen.

– Sellainen tunne, että kyllä tämä ratkeaa, mutta tietysti aikataulullisesti me toivomme, että mahdollisimman pian ja tiedetään, että se riippuu Turkista.