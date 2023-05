Näin Petteri Orpo selvensi aamun puheitaan yllätyksenä tulleesta sote-miljardista

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok.) selittää aamuisia sote-miljardipuheitaan sillä, että hänelle tuli yllätyksenä se, että todellinen rahan tarve on suurempi kuin rahoitusmallin mukainen.

Orpo sanoi aamulla, että edellisen hallituksen sote-mallista puuttuu toista miljardia euroa rahaa. Orpo viittasi aamulla valtiovarainministeriön painelaskelmaan, jonka mukaan sote-menot kasvavat seuraavien neljän vuoden aikana kuudella miljardilla eurolla.

Muut hallitusneuvottelijakumppanit sanoivat, että heille tämä ei tullut yllätyksenä. Valtiovarainministeriöstä myös selvennetään STT:lle, että mitään uutta laskelmaa ei ole, vaan kyseessä ovat ennen vaaleja kerrotut luvut.

MYÖS hallitusneuvotteluiden ulkopuolella tällä hetkellä olevat puolueet ihmettelivät Orpon aamuisia puheita.

- Minä puolestani voisin kysyä heiltä, että kun se on kerran ollut tiedossa ja kun he ovat olleet hallituksessa, miksi he ovat päästäneet tämän tähän tilanteeseen?