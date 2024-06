Näin Petteri Orpo vastasi Rydman-välikysymykseen

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi eduskunnssa vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n välikysymykseen ministeri Wille Rydmanin (ps.) asemasta. Demokraatti Demokraatti

Orpo totesi puheensa aluksi, että Suomella on oltava toimintakykyinen hallitus.

– Hallituksen toimintakykyä mitataan sillä, miten hallitus pystyy toimeenpanemaan päätöksiä. Eli toteuttamaan hallitusneuvotteluissa sopimaansa ohjelmaa ja toimeenpanemaan asiantuntijoiden jo pitkään peräänkuuluttamia uudistuksia.

Orpon sanoi, että hallitus on sitoutunut demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion edistämiseen.

– Valtioneuvosto antoi syksyllä eduskunnalle tiedonannon toimista, joilla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämän tiedonannon sisältöön jokainen hallituspuolue on sitoutunut.

ORPO totesi myös, että vapaan median toimintaedellytysten turvaaminen on keskeinen osa oikeusvaltiota ja demokratiaa.

– Vapaassa demokratiassa myös median tehtävä on arvioida valtaa pitävien toimintaa avoimesti ja kriittisesti.

– Vapaa media on myös merkittävä yhteiskunnallisen vallan käyttäjä, neljänneksi valtiomahdiksikin kutsuttu. Median ja sen edustajien on saatava toimia vapaasti ilman yrityksiä vaientaa tai vaikeuttaa heidän työtään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö esimerkiksi journalismin sisällöistä tai toimituksissa tehdyistä valinnoista voisi käydä kriittistä, avointa keskustelua. Vapaa keskustelu ja mielipiteen ilmaisu kuuluvat demokratiaan siinä, missä tiedotusvälineiden vapauskin. On tärkeää, että meillä käydään herkästi keskustelua niin sananvapaudesta kuin lehdistönvapaudesta.

Orpo kävi läpi, miten eduskunta äänesti ministeri Rydmanin luottamuksen puolesta 8.syykuuta 2023 äänin 106-65.

– Rydmanin luottamusta on siis punnittu eduskunnassa jo vuoden sisällä nykyhetkestä.

– Ministeriltä edellytetään, että hän noudattaa virassaan perustuslakia ja muita lakeja sekä toimii oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi. Näin ministeri Rydman on hallituksen parhaan tiedon mukaan ministerin tehtävässään toiminut.

– Kun hallituspuolueiden edustajat tässä salissa antavat tukensa ministeri Rydmanille, he eivät anna tukea sille, miten tämä toimii tai on toimimatta yksityiselämässään. He antavat tukensa sille, että hallitus jatkaa työtään Suomen turvallisuuden, kestävän talouden ja hyvinvoinnin turvaamisen eteen, Orpo päätti puheensa.