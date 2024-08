Näin Putin kommentoi Ukrainan hyökkäystä

Venäjällä 121 000 ihmistä on jo jättänyt kotinsa ja evakuoitu Ukrainan hyökkäyksen tieltä raja-alueelta, kertoo Kurskin alueen kuvernööri Aleksei Smirnov. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Smirnov kertoi hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden alueiden kuvernöörien virtuaalikokouksessa presidentti Vladimir Putinille, että arviolta 59 000 ihmisen on vielä lähdettävä alueelta. Kokous näytettiin Venäjän valtiollisessa televisiossa.

Smirnovin mukaan Ukrainan hyökkäyksessä on tähän mennessä kuollut 12 siviiliä ja haavoittunut yli 120.

- Kaksikymmentäkahdeksan asutusaluetta on vihollisen hallinnassa, Smirnov sanoi. Kuvernöörin mukaan Ukrainan joukot ovat edenneet 12 kilometrin päähän rajasta ja rintamalinjan pituus on 40 kilometriä.

Putinin mukaan Ukrainan tarkoituksena on kylvää epäsopua Venäjän yhteiskuntaan. Putinin mukaan yritys on kuitenkin epäonnistunut, koska venäläiset ovat yhteisvoimin tukeneet kaikkia tukalaan tilanteeseen joutuneita.

- Luonnollisesti puolustusministeriön tärkein tehtävä on siirtää vihollinen alueiltamme. Nyt on täysin selvää, miksi Kiovan hallinto on torjunut ehdotuksemme palata rauhanomaiseen ratkaisun suunnitelmaan, Putin sanoi.

Presidentti väitti niin ikään, että Ukrainan hyökkäyksen vuoksi armeijaan värväytyvien määrä on noussut.

- Vihollinen tulee kohtaamaan varteenotettavan vastahyökkäyksen, Putin uhosi.

Ukrainan joukot hyökkäsivät yli rajan Etelä-Venäjälle tiistaina.