Näin Sanna Marin kommentoi kohuviestiään

Pelkällä korkojen nostolla ei saada inflaatiota alas, katsoo pääministeri Sanna Marin (sd.).

Marin kommentoi torstaina Prahan linnan edustalla pikaviestipalvelu Twitterissä aiemmin lähettämäänsä viestiä, jonka on tulkittu kritisoineen keskuspankkien rahapolitiikkaa. Marin siteerasi Twitterissä Helsingin yliopiston tutkijaa Antti Ronkaista, jonka mukaan keskuspankkien taantumaan johtava rahapolitiikka keskuspankkien uskottavuuden säilyttämiseksi on ongelmallista.

Käytännössä kyse on siitä, että keskuspankit nostavat korkoja suitsiakseen löysää rahaa, joka puolestaan ruokkii hintojen nousua. Tämä kuitenkin kurittaa esimerkiksi asuntovelallisia nousevilla koroilla ja johtaa myös mahdollisesti taantumaan.

Marin sanoi medialle Tshekin pääkaupungissa Prahassa, että nousevien hintojen juurisyyt ovat sellaiset, että korkojen nostolla yksin ei saada inflaatiota alas.

- Inflaation juurisyy on korkeat energian hinnat, joten meidän pitää ennen muuta keskittyä kahteen asiaan. Lisäämään nopeasti energian tuotantoa niin, että me saamme puututtua tähän tarjontaan liittyvään ongelmaan. Ja toinen asia, mistä meidän pitää yhdessä eurooppalaisina päättäjinä keskustella ja on löydettävä ratkaisuja, on energian hinnan muodostus.

Marin vastasi myös kritiikkiin siitä, kuinka paljon talouspolitiikasta vastaavien päättäjien sopii kritisoida keskuspankkien itsenäistä rahapolitiikkaa eli muun muassa korkojen nostoja.

- On aivan eri asia, että pyritäänkö poliittisilla päätöksillä hallitsemaan tai jollakin tavalla suitsimaan keskuspankkien itsenäistä roolia. Mutta kyllä minun mielestäni poliitikot voivat myös keskustella yleisestä talouspolitiikan koordinaatiosta, joka tällä hetkellä on valitettavan ohutta. Me tarvitsisimme enemmänkin keskustelua siitä, millä tavalla yhteensovitetaan näitä toimia niin, että emme yhdessä pahenna tilannetta entisestään, Marin sanoi.

Talous- ja rahapolitiikan työnjaossa poliittiset päättäjät vastaavat elvytyksen kaltaisista talouspoliittisista toimista ja keskuspankit puolestaan korkojen noston kaltaisesta rahapolitiikasta, jolla voidaan esimerkiksi hillitä talouden ylikuumentumista ja inflaatiota.

SYY Marinin torstaiselle visiitille Prahaan on se, että Prahan linnassa kokoontuu ensimmäistä kertaa Euroopan poliittinen yhteisö. Unionin jäsenmaiden poliittisen johdon lisäksi paikalla ovat edustajat 17:stä EU:n ulkopuolisesta maasta.

Poliittisella yhteisöllä ei ole mitään tarkasti määriteltyä roolia tai vastuuta, joten toistaiseksi kyse on korkean tason keskustelukerhosta. Luvassa on keskustelua Euroopan turvallisuudesta, vakaudesta ja vauraudesta. Niin ikään keskustellaan taloudesta, energiasta ja ilmastosta.

Marin uskoi keskusteluissa nousevan esille muun muassa sen, että yksittäiset maat ovat laatineet omia apupakettejaan korkeiden energian hintojen kurittamille kansalaisilleen. Riskinä on, että tämä nostaa entisestään hintoja.

- Tämä on juuri sitä yhteistä koordinaation puutetta, jota me tällä hetkellä Euroopassa näemme. Kun energian hinta on kallista, valtiot pyrkivät totta kai kompensoimaan sitä kuluttajille. Tämä kenties pahentaa inflaatiota, eli tämä yhteinen koordinaatio puuttuu.

Marin sanoi, että inflaation kiihdyttäminen voi ajaa Euroopan taantumaan hyvinkin nopeasti.

Käytännössä keskuspankeilla on painetta jatkaa taloutta kurittavia koronnostojaan, mikäli hintojen nousu ei taitu.

MARIN myös sanoi, että komission löytämät toimet energian hintojen taittamiseksi ovat hyvän suuntaisia mutta riittämättömiä. Hänen mukaansa Suomi olisi valmis keskustelemaan myös laajasta hintakatosta kaasulle.

- Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, joita me olemme valmiita tarkastelemaan tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa.

Laajasta kaasun hintakatosta on aiemmin ollut epäilyksiä muun muassa siksi, että se vaarantaisi toimitusvarmuutta Eurooppaan. Niin ikään pelkona on ollut se, että kaasun kysyntä ei leikkaantuisi riittävästi.

Energian hintakriisin taustalla on Venäjän pelailu kaasutoimitusten kanssa, joten kulutuksen leikkaaminen on todennäköisesti nopein keino laskea energian hintoja.

Euroopan poliittisen yhteisön kokous edeltää unionin jäsenmaiden poliittisen johdon huippukokousta, jossa haetaan perjantaina suuntaviivoja EU:n politiikalle.

Mikko Gustafsson