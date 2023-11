Näin sisäministeri Rantanen kommentoi Maahanmuuttoviraston päätöstä järjestelykeskuksista

Maahanmuuttovirasto (Migri) ei ole toistaiseksi tehnyt toimeenpanopäätöstä järjestelykeskusten perustamisesta, koska niille ei viraston mukaan ole tällä hetkellä tarvetta. Asiasta kertoi tänään ensimmäisenä MTV Uutiset. Johannes Ijäs Demokraatti

Valtioneuvosto oli päättänyt viime viikolla, että itärajalta Suomeen pyrkiviä ihmisiä voidaan ryhtyä rekisteröimään järjestelykeskuksissa. Mahdollisia paikkakuntia olisivat voineet olla Oulu ja Joutseno.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kommentoi tänään Demokraatille eduskunnassa, että valtioneuvosto antaa mahdollisuuden järjestelykeskusten perustamiseen.

– Se on Maahanmuuttoviraston käsissä, että onko tarpeen perustaa. Nyt henkilöitä ei tällä hetkellä tule ja jos he eivät ole perustaneet, se on varmasti ihan oikea päätös tässä kohtaa.

Aivan viime päivät tilanne on ollut itärajalla rauhallinen. Hallitus on sulkenut koko itärajan, koska se katsoo Venäjän ohjaavan sinne turvapaikanhakijoita eli kyse on välineellistetystä maahantulosta.

Voiko nähdä niin, että hallituksen toimet tällä hetkellä tepsivät?

– Näin me toivomme, että se tepsii, mutta emme me nyt parin päivän perusteella voi vielä sanoa, että onko olotila pysyvä. Toivomme, että on. Tavoitteena tässä on saada ilmiö loppumaan ja raja rauhoitettua siten, että siellä voidaan palata normaaliin.

SDP:n kansanedustaja Mika Kari katsoi Verkkouutisissa, että hallituksen pitäisi muodostaa etukäteen kanta niin sanotusta push-back-linjasta.

Jos Venäjä alkaa ohjata turvapaikanhakijoita Suomen maastorajalle, rajavartijoiden pitää pysäyttää ja käännyttää tulijat takaisin, puolustus- ja tiedusteluvalvontavaliokuntien jäsen Kari totesi lehdelle.

– Pitäisin tarpeellisena, että maan hallitus muodostaisi jo ennalta kannan tähän push-back-toimintatapaan. Se jäisi toki hallituksen harkittavaksi, julkaiseeko se kantansa etukäteen vai ei, Kari sanoi.

Rantanen toteaa tähän, että on selvää, että kaikki skenaariot käydään läpi ja myös se, onko Suomen lainsäädäntö kaikilta osin riittävää.