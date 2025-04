Näin suomalaiset talousviisaat arvioivat Trumpin tempausta – ”Myrkkyä”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin asettamista uusista tulleista eniten kärsivä maa on Yhdysvallat itse, arvioi OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Kovimmat vaikutukset kohdistuvat itse Yhdysvaltoihin, koska he nostavat laajemmin näitä tulleja. Siellä talouskasvu hidastuu aikaisempiin arvioihin nähden ja myös todennäköisesti tulee jonkun verran inflaatiovaikutuksia.

Siinä missä Yhdysvalloille ennakoitiin aiemmin parin prosentin talouskasvua tälle vuodelle, kutistuu kasvu tullien seurauksena prosentin tuntumaan, ennakoi pääekonomisti. Myös seuraavan vuoden kasvu jäänee alle kahteen prosenttiin. Inflaatiolukemat kasvavat tullien seurauksena noin puolella prosenttiyksiköllä.

Euroopassa tullit todennäköisesti hidastavat talouskasvua, mutta taantuma ei niiden vuoksi kuitenkaan uhkaa.

Yhdysvaltain uusien tuontitullien perustaso on kymmenen prosenttia. EU:lle Yhdysvallat asettaa 20 prosentin tuontitullin.

SUOMEN kasvuvauhti tulee olemaan jonkun verran hitaampi tullien seurauksena tämän vuoden aikana. Tullien inflaatiovaikutukset jäävät Heiskasen mukaan Euroopassa ja Suomessa pieniksi.

Tullit näkyvät Suomessa Yhdysvalloista tuotavien tavaroiden kallistumisena, jos tulleja Euroopassa vastavuoroisesti nostetaan. Myös Yhdysvaltoihin vievien yritysten toiminta vaikeutuu. Suomalaisten korkotasoa tullit saattavat jopa laskea.

- Jos talous kasvaa aika hitaasti mutta inflaatiovaikutus on pieni, voi olla, että nämä itse asiassa painavat korkotasoa jonkin verran alaspäin siihen nähden, mitä se muutoin olisi ollut täällä euroalueella, Heiskanen sanoo.

NORDEAN pääekonomisti Tuuli Koivun mukaan tullit olivat hieman kovempia kuin pankki odotti. Seuraukset maailmantaloudelle voivat olla huomattavia, jos nyt ilmoitetusta tasosta pidetään kiinni.

- Erityisesti tuonne Aasiaan isketään aikamoisia lukemia. Kyllähän tämä on nyt omiaan sekoittamaan aika lailla maailman tuotantoketjut ja maailmankaupan ainakin hetkeksi aikaa, jos nämä pysyvät.

- Tässähän on nyt tietenkin avattu ovia myös neuvotteluille Trumpin suunnalta, niin vaikeaa on tietää. — Se ei ole mikään yllätys, että epävarmuus jatkuu, mutta kyllähän tämä varmaan on myrkkyä taloudelle.

Suomen talouden kannalta tullien haitallisin vaikutus voi Koivun mukaan olla se, että ne varjostavat jo ennestään heikoilla kantimilla ollutta kuluttajien luottamusta talouteen.

- Pahoin pelkään, että ei näillä tulleilla sitä luottamusta kyllä nousuun käännetä.