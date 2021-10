Näin THL:stä kommentoidaan juuri nyt alle 12-vuotiaiden lasten koronarokotuksia

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kommentoi THL:n ja STM:n yhteisessä koronainfossa 5-11-vuotiaiden lasten koronarokotuksia. Rane Aunimo Demokraatti

– Tätä kyllä arvioidaan koko ajan. Kansallisessa rokotusasiantuntijaryhmässä on alaryhmä, joka on keskittynyt lasten rokotusten arviointiin. Tällä hetkellähän ei vielä ole tarjolla myyntiluvallisista rokotetta alle 12-vuotiaille, mutta tosiaan tämä alatyöryhmä koko ajan arvioi kaikkea maailmalta tulevaa tietoa ja meiltä tulevaa tietoa lasten tautitaakasta muun muassa.

– Sitten kun sen aika on, kun myyntiluvallinen rokote on käytössä ja tiedetään, mitkä sen reunaehdot ovat, millä ehdoilla se myyntilupa on annettu, sitten arvioidaan sitä, että otetaanko sitä Suomessa käyttöön.

Tänään kerrottiin, että Suomessa rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista, 85 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, ja 74 prosenttia kaksi rokoteannosta 13.10. mennessä.