Näin Trump puhui nyt sodasta Iranissa – ”En salli terroristihallinnon pitää maailmaa panttivankinaan”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että sota Irania vastaan lopetetaan pian. Trump kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa Floridassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Se lopetetaan pian, ja jos se alkaa uudestaan, heitä vastaan isketään vielä kovemmin, Trump sanoi.

Trump ei kuitenkaan antanut medialle päivämäärää, mihin mennessä Yhdysvallat päättäisi sodan.

Hänen mukaansa hyökkäyksessä on saavutettu tavoitteet.

- He ovat menettäneet kaiken, mukaan lukien johtajansa, Trump sanoi.

Iranin vallankumouskaarti sanoi Trumpin kommenttien jälkeen, että se määrittää, milloin sota loppuu. Vallankumouskaartin lausunnon mukaan alueen tulevaisuus on sen joukkojen käsissä, eivätkä yhdysvaltalaisjoukot tule lopettamaan sotaa.

Trump kommentoi aiemmin CBS-yhtiön haastattelussa, että sota Iranissa on käytännössä ohitse ja Yhdysvallat on edellä alkuperäisestä aikataulusta, jonka mukaan sota kestäisi neljästä viiteen viikkoa.

- Heillä ei ole laivastoa, ei viestintäyhteyksiä eikä ilmavoimia. Heidän ohjuksensa ovat hajalla ja drooninsa räjäytettyinä kaikkialla, kuten myös droonien valmistuspaikat. Sotilaallisesti tarkasteltuna heillä ei ole mitään jäljellä, Trump sanoi CBS:lle.

Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin runsas viikko sitten. Iskuissa sai surmansa Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei. Hänen seuraajakseen valittiin sunnuntaina hänen poikansa Mojtaba Khamenei.

Aiemmin Trump oli sanonut, ettei Yhdysvallat hyväksy Mojtaba Khamenein valintaa seuraavaksi johtajaksi. Lehdistötilaisuudessa hän kieltäytyi sanomasta, onko nuorempi Khamenei Yhdysvaltojen kohteena, mutta sanoi, ettei tämän nimitys ollut hyvä asia.

FLORIDAN lehdistötilaisuudessa Trump myös uhkasi Irania suuremmilla iskuilla, jos maa estää öljyntoimitukset.

- En salli terroristihallinnon pitää maailmaa panttivankinaan ja yrittää estää maailman öljyntoimitukset, Trump sanoi.

Sota Lähi-idässä on nostanut raakaöljyn hintoja siitä lähtien, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin. Tankkeriliikenne öljymarkkinoiden kannalta tärkeän Hormuzinsalmen läpi on keskeytynyt sodan takia lähes kokonaan.

Trump sanoi lehdistötilaisuudessa myös, että hän aikoo luopua joistain öljyyn liittyvistä pakotteista hintojen alentamiseksi.

Hän ei täsmentänyt, mistä pakotteista on kyse. Trump oli juuri ennen median tapaamista käynyt puhelinkeskustelun Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa sekä mainitsi lehdistötilaisuudessa Kiinan presidentin Xi Jinpingin.

- Aiomme poistaa nuo pakotteet siihen asti, kunnes tilanne selkeytyy.

TRUMPIN mukaan Yhdysvallat tutkii iranilaiseen alakouluun osunutta iskua. Sodan alussa tyttökouluun Etelä-Iranissa osunut isku surmasi iranilaisviranomaisten mukaan yli 150 ihmistä.

Eri mediat ovat kertoneet olevan viitteitä siitä, että Yhdysvallat voisi olla iskun takana.

- Sitä tutkitaan parhaillaan. Sanoipa raportti mitä tahansa, olen valmis elämään sen kanssa, Trump sanoi.

Trump vihjasi jälleen, että Iran olisi itse iskun takana.

Kouluun osunut isku tapahtui samaan aikaan kuin iskut Iranin vallankumouskaartin tukikohtaan sen vieressä. Tyttökoulu ja tukikohta sijaitsevat Minabin alueella Iranin eteläosassa. Yhdysvaltojen asevoimat on ilmoittanut tehneensä tuolloin iskuja kyseisellä alueella.