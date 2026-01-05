Ulkomaat
5.1.2026 18:49 ・ Päivitetty: 5.1.2026 18:49
Näin USA puolusti YK:ssa iskuaan Venezuelaan: Tämä ei ole sotaa
Yhdysvaltain YK:n-suurlähettilään mukaan maa ei ole sodassa Venezuelaa vastaan, eikä toimi siellä miehittäjänä, vaan iskussa oli kyse poliisitoimen kaltaisesta operaatiosta.
YK:n turvallisuusneuvosto kokousti Venezuelan tilanteesta New Yorkissa maanantaina.
Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Mike Waltz puolusti kokouksessa maan viikonloppuista hyökkäystä, jossa Yhdysvallat kaappasi presidentti Nicolas Maduron vaimoineen.
Kuten ulkoministeri Marco Rubio on sanonut, Yhdysvallat ei ole sodassa Venezuelaa vastaan, sanoi Waltz. Asiasta kertoi muun muassa Guardian.
Waltzin mukaan Yhdysvallat ei miehitä Venezuelaa ja viikonlopun hyökkäyksessä oli kyse lainvalvontaoperaatiosta. Waltzin mukaan Maduro oli ”narkoterroristi”, jolla ei ollut laillista oikeutta esiintyä valtionpäämiehenä Venezuelassa.
- Maduro on vastuussa hyökkäyksistä Yhdysvaltain kansaa vastaan, läntisen pallonpuoliskon epävakauttamisesta ja Venezuelan kansan sortamisesta, Waltz sanoi.
Hänen mukaansa viikonlopun toimille löytyy ennakkotapaus 1990-luvun taitteesta, kun Yhdysvallat otti kiinni ja tuomitsi Panaman entisen johtajan Manuel Noriegan.
KOKOUS järjestettiin Venezuelan pyynnöstä Maduron kaappaamisen jälkeen. Yhdysvallat on sanonut hallitsevansa Venezuelaa, mutta maa itse on toista mieltä.
