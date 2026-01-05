Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

5.1.2026 18:49 ・ Päivitetty: 5.1.2026 18:49

Näin USA puolusti YK:ssa iskuaan Venezuelaan: Tämä ei ole sotaa

LEHTIKUVA / AFP
Mike Waltz vertasi Venezuela-iskua aiempaan Panaman johtajan Manuel Noriegan kiinniottamiseen.

Yhdysvaltain YK:n-suurlähettilään mukaan maa ei ole sodassa Venezuelaa vastaan, eikä toimi siellä miehittäjänä, vaan iskussa oli kyse poliisitoimen kaltaisesta operaatiosta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

YK:n turvallisuusneuvosto kokousti Venezuelan tilanteesta New Yorkissa maanantaina.

Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Mike Waltz puolusti kokouksessa maan viikonloppuista hyökkäystä, jossa Yhdysvallat kaappasi presidentti Nicolas Maduron vaimoineen.

Kuten ulkoministeri Marco Rubio on sanonut, Yhdysvallat ei ole sodassa Venezuelaa vastaan, sanoi Waltz. Asiasta kertoi muun muassa Guardian.

Waltzin mukaan Yhdysvallat ei miehitä Venezuelaa ja viikonlopun hyökkäyksessä oli kyse lainvalvontaoperaatiosta. Waltzin mukaan Maduro oli ”narkoterroristi”, jolla ei ollut laillista oikeutta esiintyä valtionpäämiehenä Venezuelassa.

- Maduro on vastuussa hyökkäyksistä Yhdysvaltain kansaa vastaan, läntisen pallonpuoliskon epävakauttamisesta ja Venezuelan kansan sortamisesta, Waltz sanoi.

Hänen mukaansa viikonlopun toimille löytyy ennakkotapaus 1990-luvun taitteesta, kun Yhdysvallat otti kiinni ja tuomitsi Panaman entisen johtajan Manuel Noriegan.

KOKOUS järjestettiin Venezuelan pyynnöstä Maduron kaappaamisen jälkeen. Yhdysvallat on sanonut hallitsevansa Venezuelaa, mutta maa itse on toista mieltä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Ulkomaat
5.1.2026
Tutkija: Iranin oppositio ei lämpene Trumpin tukilupauksille
Lue lisää

Heikki Sihto

Toimituksen kommentit
4.1.2026
Hallitus ajaa työttömiä persus edellä puuhun – toimien ajoitus on pielessä
Lue lisää

Antti Ronkainen

Kirjallisuus
4.1.2026
Arvio: Näin Jouko Turkka muuttui tarkkanäköisestä provokaattorista vihapuheen pioneeriksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU