Näin USA puolusti YK:ssa iskuaan Venezuelaan: Tämä ei ole sotaa

Yhdysvaltain YK:n-suurlähettilään mukaan maa ei ole sodassa Venezuelaa vastaan, eikä toimi siellä miehittäjänä, vaan iskussa oli kyse poliisitoimen kaltaisesta operaatiosta.

YK:n turvallisuusneuvosto kokousti Venezuelan tilanteesta New Yorkissa maanantaina.

Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Mike Waltz puolusti kokouksessa maan viikonloppuista hyökkäystä, jossa Yhdysvallat kaappasi presidentti Nicolas Maduron vaimoineen.

Kuten ulkoministeri Marco Rubio on sanonut, Yhdysvallat ei ole sodassa Venezuelaa vastaan, sanoi Waltz. Asiasta kertoi muun muassa Guardian.

Waltzin mukaan Yhdysvallat ei miehitä Venezuelaa ja viikonlopun hyökkäyksessä oli kyse lainvalvontaoperaatiosta. Waltzin mukaan Maduro oli ”narkoterroristi”, jolla ei ollut laillista oikeutta esiintyä valtionpäämiehenä Venezuelassa.