Nainen kuoli, kun mies ajoi tämän päältä, käräjäoikeus tuomitsi törkeästä kuolemantuottamuksesta 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen ja yhdyskuntapalveluun

Nainen kuoli jäätyään henkilöauton alle puristuksiin kuopiolaisella omakotitaloalueella syksyllä 2020. Käräjäoikeuden mukaan mies aiheutti kuoleman ajamalla auton edessä maanneen naisen päälle.

Ennen yliajoa nainen oli jo kerran asettunut makaamaan auton keulan eteen, mistä mies siirsi tämän pois. Käräjäoikeuden mukaan asiassa ei ole selvinnyt, miksi nainen oli mennyt makaamaan auton eteen. Oikeus piti kuitenkin todennäköisenä, että hän oli yrittänyt estää miehen ajamaan lähtemisen.

Käräjäoikeus katsoi miehen olleen huolimaton, koska hän oli lähtenyt päihtyneenä ajoon äkkipikaisesti varmistumatta riittävän huolellisesti siitä, ettei uhri ollut uudelleen auton edessä.

- Toteutunut vahinkoseuraamus, joka on ollut uhrin kuolema, on ollut vakavin mahdollinen. Näillä perusteilla huolimattomuus on ollut törkeää, oikeus perusteli.