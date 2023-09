”Näinkö perussuomalaiset laittaa työtätekevän suomalaisen ensin?” – SDP:n Räsäseltä täyslaidallinen Purran vaalilupauksista

Valtiovarainministeri Riikka Purran johtaman perussuomalaisten ”rikottujen vaalilupausten sarja sen kun kasvaa”, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen moittii viitaten autoilijoiden kustannuksiin, joita hallituksen toimet uhkaavat nostaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Perussuomalaiset kampanjoi eduskuntavaaleissa lupaamalla laskea autoilun kustannuksia. Alle puoli vuotta myöhemmin selviää, että autoilijoiden kustannukset eivät suinkaan laske, vaan tulevat päinvastoin nousemaan jopa satoja euroja vuodessa, Räsänen sanoo tiedotteessa.

– Kyse ei ole myöskään perussuomalaisten ensimmäinen petos, vaan jo aiemmin puolue ehti pettää lupauksensa olla leikkaamatta pienituloisilta. Jos Purra joutuisi vastaamaan näistä vaalipuheistaan oikeudessa, syytteenä olisi törkeä petos, Räsänen lataa.

Räsänen viittaa tänään uutisoituihin Verohallinnon STT:n pyynnöstä tekemiin laskelmiin, joiden mukaan työmatkoja ajavien autoilu kallistuu, koska Orpon hallitus korottaa matkakuluvähennyksen omavastuuosuutta nykyisestä 750 eurosta 900 euroon. Lisäksi hallitus on päättänyt olla jatkamatta Marinin hallituksen määräaikaisia korotuksia matkakulujen verovähennyksiin.

– Vielä hallitusohjelman valmistumisen jälkeen perussuomalaiset juhlivat suurena saavutuksena sitä, että bensan hinta tulee laskemaan noin 4 senttiä litralta. Samaan aikaan matkakuluvähennysten muutokset ovat viemässä pitkää työmatkaa ajavalta jopa yli 600 euroa vuodessa. Vaihtokaupassa työmatkaa autoileva häviää yli 500 euroa vuodessa. Näinkö perussuomalaiset laittaa työtätekevän suomalaisen ensin, Räsänen kysyy.

Räsänen nostaa esiin, että samalla kun hallituksen veropäätöksillä ollaan nostamassa työmatka-autoilun hintaa, on vapaa-ajan autoilun hinta muuttumassa halvemmaksi. Kyseessä on erikoinen arvovalinta, jos tarkoitus on tukea työllisyyttä ja helpottaa työn perässä liikkumista, Räsänen huomauttaa.

– Nimelliseen bensaveroalennukseen käytetyt rahat olisi järkevämpää käyttää työmatkavähennyksen omavastuun pitämiseen nykyisellä tasolla ja siihen, että Marinin hallituksen päättämät matkakulujen verovähennysten korotukset pidettäisiin voimassa. Näin tuettaisiin työllisyyttä ja varmistettaisiin, että työn perässä liikkuminen on jatkossakin kannattavaa, Räsänen päättää.