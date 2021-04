Naiskansanedustajien verkosto täyttää 30 vuotta – puheenjohtajaksi Bella Forsgrén ja varapuheenjohtajaksi Pia Lohikoski

Naiskansanedustajien verkoston puheenjohtajaksi on valittu Bella Forsgrén (vihr., kuvassa) ja varapuheenjohtajaksi Pia Lohikoski (vas.). Verkosto on kaikkien eduskunnan naiskansanedustajien muodostama verkosto, jonka tehtävänä on edistää tasa-arvoa tukevaa lainsäädäntöä.