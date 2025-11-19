Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

19.11.2025 09:47 ・ Päivitetty: 19.11.2025 09:47

Näistä rahoituksista hallitus pääsi sopuun: valtatie 9 ja elokuva-ala

iStock

STT:n tietojen mukaan hallitus on päässyt sopuun valtatie 9:n rahoituksesta. Kyse on Tampere-Orivesi-välin kunnostuksesta, johon hallitus investoisi 109 miljoonaa euroa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Rahoitus sisältyy ensi vuoden talousarvion täydentävään esitykseen, joka hallituksen on määrä antaa torstaina eduskunnalle.

Valtatie 9 on merkittävä valtakunnallinen poikittaisyhteys Turusta Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kautta Niiralan rajanylityspaikalle.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) lupaili julkisuudessa syyskuussa, että valtatie 9:n kehittämishanke käynnistyy vielä tällä hallituskaudella. Lokakuussa hallituksen eduskunnalle antamassa lisätalousarviossa rahoitusta ei vielä kuitenkaan näkynyt. Ilman rahaa jääminen herätti arvostelua etenkin Pirkanmaalla, jossa tien merkitys on suuri.

NYT VALTATIEN kunnostamisen rahoituksesta päätettiin STT:n tietojen mukaan hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa tiistaina.

Tiehanketta on hetkittäin pidetty politiikan kulisseissa yhtenä osana hallituksen ratkaisemattomien riitojen kokonaisuutta, johon kuuluvat muun muassa taksiuudistus ja tuulivoiman etäisyyssääntely.

Valtatie 9:n rahoitus ratkesi kuitenkin ilman, että näistä muista asioista on sopua. STT:n tietojen mukaan hallituspuolueiden neuvottelut taksiuudistuksesta ja tuulivoiman etäisyyssääntelystä ovat yhä kesken.

SAMALLA hallitus on STT:n tietojen mukaan löytänyt täydentävässä esityksessään noin 7,8 miljoonan euron säästöt, joilla korvataan aiemmin syksyllä perutut elokuva-alan leikkaukset. Säästöt jakautuvat STT:n tietojen mukaan useisiin eri kohteisiin pienempinä summina.

Säästöistä kertoi ensin Helsingin Sanomat.

Lokakuussa tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) kertoi, että hallituksen aiemmin päättämät leikkaukset elokuva-alan tukiin oli peruttu. Talvitie sanoi tuolloin, että budjettiriihessä sovittu 7,8 miljoonan euron yritystukileikkaus ei kohdistu taiteeseen ja kulttuuriin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Politiikka
18.11.2025
Taas uusi käänne Kela-kohussa: valtuusto kokoontuu uudelleen jo marraskuun lopulla
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
18.11.2025
Arvio: Monika Fagerholmin sukupolviromaani nousi Finlandia-ehdokkaaksi – kirjassa naiset ponnistelevat kohti vapautta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU