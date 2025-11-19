Näistä rahoituksista hallitus pääsi sopuun: valtatie 9 ja elokuva-ala

STT:n tietojen mukaan hallitus on päässyt sopuun valtatie 9:n rahoituksesta. Kyse on Tampere-Orivesi-välin kunnostuksesta, johon hallitus investoisi 109 miljoonaa euroa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rahoitus sisältyy ensi vuoden talousarvion täydentävään esitykseen, joka hallituksen on määrä antaa torstaina eduskunnalle.

Valtatie 9 on merkittävä valtakunnallinen poikittaisyhteys Turusta Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kautta Niiralan rajanylityspaikalle.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) lupaili julkisuudessa syyskuussa, että valtatie 9:n kehittämishanke käynnistyy vielä tällä hallituskaudella. Lokakuussa hallituksen eduskunnalle antamassa lisätalousarviossa rahoitusta ei vielä kuitenkaan näkynyt. Ilman rahaa jääminen herätti arvostelua etenkin Pirkanmaalla, jossa tien merkitys on suuri.

NYT VALTATIEN kunnostamisen rahoituksesta päätettiin STT:n tietojen mukaan hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa tiistaina.

Tiehanketta on hetkittäin pidetty politiikan kulisseissa yhtenä osana hallituksen ratkaisemattomien riitojen kokonaisuutta, johon kuuluvat muun muassa taksiuudistus ja tuulivoiman etäisyyssääntely.

Valtatie 9:n rahoitus ratkesi kuitenkin ilman, että näistä muista asioista on sopua. STT:n tietojen mukaan hallituspuolueiden neuvottelut taksiuudistuksesta ja tuulivoiman etäisyyssääntelystä ovat yhä kesken.

SAMALLA hallitus on STT:n tietojen mukaan löytänyt täydentävässä esityksessään noin 7,8 miljoonan euron säästöt, joilla korvataan aiemmin syksyllä perutut elokuva-alan leikkaukset. Säästöt jakautuvat STT:n tietojen mukaan useisiin eri kohteisiin pienempinä summina.

Säästöistä kertoi ensin Helsingin Sanomat.

Lokakuussa tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) kertoi, että hallituksen aiemmin päättämät leikkaukset elokuva-alan tukiin oli peruttu. Talvitie sanoi tuolloin, että budjettiriihessä sovittu 7,8 miljoonan euron yritystukileikkaus ei kohdistu taiteeseen ja kulttuuriin.