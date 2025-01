”Näkemyksemme ovat vielä kaukana toisistaan” – ei ratkaisua teknologiateollisuuden neuvotteluissa

Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa ei päästy vielä neuvottelutulokseen, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoo. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden työnantajat jatkoivat neuvotteluitaan tänään. Edellisen kerran osapuolet tapasivat loppiaisena. Aalto kertoo, ettei uusia neuvotteluaikoja ole nyt sovittu. Päästiinkö tänään yhtään eteenpäin loppiaisen tilanteesta?

– Eipä juurikaan, kyllä meidän näkemyksemme ovat vielä kaukana toisistaan, Aalto kertoo Demokraatille.

Mitään uutta kerrottavaa neuvottelujen sisällöstä Aallolla ei tässä vaiheessa ole.

– Meillä on eri näkemys palkankorotuksen tasosta ja se tässä tietenkin hiertää, että emme ole päässeet yhteiseen käsitykseen siitä, minkälainen korotus palkkoihin pitäisi tulla.

Teollisuusliitto on kertonut tavoittelevansa kymmenen prosentin palkankorotuksia. Tavoitteena on ensimmäiselle vuodelle 6 prosenttia, vähintään 150 euroa kuukausipalkkaan. Toiselle vuodelle tavoitteena on 4 prosenttia, vähintään 100 euroa kuukausipalkkaan. Tavoite on SAK:n liittojen yhteinen.

Mikä on näkemyksesi siitä, kuinka kauan neuvottelutulosta odotetaan?

– Vaikea sanoa. Nämä ovat aina sellaisia asioita, että on etukäteen hirveän vaikea arvioida, kuinka kauan mikäkin asia kestää. Nyt me olemme tässä tilanteessa ja sitten katsotaan, koska seuraavan kerran neuvottelukumppanin kanssa tavataan.

Aalto sanoi loppiaisena STT:lle, että yksi osa neuvotteluprosessia on järjestöllisen valmiuden kohottaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa valmistautumista työtaistelutoimiin, kuten lakkoihin.

Onko neuvotteluja vauhdittavia lakkoja näköpiirissä?

– En lähde etukäteen arvioimaan tällaisia asioita ollenkaan. Kyllä me ilmoitamme niistä sitten, jos jotain ilmoitettavaa on, Aalto vastaa.