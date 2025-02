Näkkäläjärvi pettyi kokoomuksen vaaliohjelmaan: ”Orpon eväät on syöty”

Kokoomus käynnisti kunta- ja aluevaalikampanjansa puolueristeilyllään viikonloppuna. Demokraatti Demokraatti

Laivalla julkaistu vaaliohjelma ja puheenjohtaja Petteri Orpon (kok.) puhe kumisivat SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärven mielestä tyhjyyttään. Hän katsoo, ettei kokoomus tarjoa ratkaisuja esimerkiksi terveydenhuollon ja ikäihmisten palveluiden vaikeaan tilanteeseen.

– Kokoomuksen ja Orpon eväät on syöty. Monen suomalaisen suurimpia huolenaiheita on se, että pääseekö hoitoon, kun sitä tarvitsee ja jäävätkö ikäihmiset ilman ympärivuorokautista hoivaa. On merkillistä, että Orpo leimaa ihmisten huolet opposition propagandaksi. Mitään todellisia ratkaisuja kokoomus ei tilanteeseen tarjoa, Näkkäläjärvi toteaa tiedotteessaan.

– Kokoomuspuheet kehittämisestä ovat katteetonta höttöpuhetta, koska samaan aikaan kokoomusjohtoisen hallituksen surullinen saldo on kaikilla tiedossa. Miljardiviikate julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, hoitojonojen pidentäminen hoitotakuun romuttamisella, sairaalaverkon karsiminen, Euroopan kolmanneksi korkein työttömyys ja vuosikymmeneen kirein verotus. Unohtamatta sitä, että Orpon johtama hallitus jakaa tällä vaalikaudella jopa puoli miljardia euroa uusia tukia yksityiselle terveysbisnekselle, Näkkäläjärvi jatkaa.

Kokoomuspuheenvuoroissa korostettiin, että soteen laitetaan lisää rahaa.

Näkkäläjärvi kritisoi myös sitä, että hallitus heikentää hoitotakuuta.

Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisajat pitenivät vuoden 2025 alusta lukien (hoitotakuu). Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa hoitotakuu on jatkossa 3 kuukautta ja suun terveydenhuollossa 6 kuukautta. Hoitoon on kuitenkin aina päästävä lääketieteelliset ja hammaslääketieteelliset seikat huomioiden kohtuullisessa ajassa. Muutokset eivät koske alle 23-vuotiaita.