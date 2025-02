Pääministeri Orpo: ”Hyvin vakava tilanne”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi Yhdysvaltain tuontitullien uhkaa kokoomuksen vaaliristeilyllä perjantaina. Demokraatti Demokraatti

Orpon mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin esittämät uhkaukset myös EU:ta vastaan asetettavista tuontitulleista pitää ottaa Euroopassa vakavasti.

– Tämähän on tietenkin hyvin vakava tilanne ja me olemme myöskin nähneet, että hän (Trump) toteuttaa näitä kauppapoliittisia uhkauksiaan, Orpo totesi.

Trump on asettanut 25 prosentin tuontitullit Meksikolle ja Kanadalle. EU:n suuntaan hän ei toistaiseksi ole uhkauksiaan toteuttanut.

– Nyt on oleellista, että toimimme EU:na yhtenäisesti, vahvasti, päättäväisesti. Koordinoidaan toimintaa ja mietitään neuvotteluasetelmaa, Orpo jatkoi.

EU:N päämiehet ovat koolla maanantaina Brysselissä epävirallisessa huippukokouksessa. Orpon mukaan mahdolliset Yhdysvaltain tuontitullit ja EU:n vastaus niihin ovat kokouksessa esillä.

– Annan esimerkin miten me olemme jo valmistautumassa. Meillä on valmius tuoda suuria määriä LNG:tä (nestemäistä maakaasua). Eurooppa tarvitsee kaasua, haluamme luopua venäläisestä kaasusta. Tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, millä tavalla me pystymme tasoittamaan kauppatasetta Yhdysvaltojen kanssa.

Trump on halunnut korjata EU:n ja Yhdysvaltain välisen kauppataseen epätasapainoa Yhdysvaltain eduksi.

Orpolta kysyttiin, onko Eurooppa taipumassa Trumpin vaatimukseen ostaa Yhdysvalloilta lisää fossiilisia polttoaineita.

– Minusta tässä on eri tulokulmasta kyse. Jos me ostamme kaasua, jota me tarvitsemme, niin mieluummin yhdysvaltalaista kuin venäläistä, tämä lienee ihan selvä, Orpo vastasi.