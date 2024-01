Nälkäpäivä-keräys tuotti 2,6 miljoonaa euroa

Perinteinen Nälkäpäivä-keräys järjestettiin lipaskeräyksenä syyskuun 28.-30. päivinä, minkä lisäksi rahaa pystyi lähettämään myös digitaalisesti lokakuun loppuun. SPR:n mukaan keräys saavutti tavoitteensa.

Nälkäpäivä-keräyksen varat menivät SPR:n katastrofirahastoon, jonka varoja käytetään kriisialueilla olevien ihmisten auttamiseen eri puolilla maailmaa, myös kotimaassa.

SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski kertoo tiedotteessa, että suurin tarve on tällä hetkellä ihmisillä, jotka kärsivät Gazan ja Israelin konfliktista.

– Gazan siviilien tilanne on katastrofaalinen. Ihmisillä ei ole tällä hetkellä paikkaa, jossa he olisivat turvassa. Vedestä ja ruoasta on suuri pula ja viemäröinti on puutteellista, Saarikoski sanoo.