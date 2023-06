Nämä asiat puoluejohtajat poimivat esiin hallitusohjelmasta – ”Maahanmuuttopolitiikan paradigman muutos”

Hallitusohjelman nimi on Vahva ja välittävä Suomi.

Petteri Orpo luonnehti sitä kovan työn tulokseksi. Ohjelma on hyvin yksityiskohtainen.

Orpo uskoo siihen, että kun ohjelman tekoon käytettiin paljon aikaa, hallitusyhteistyö sujuu hyvin.

– Jos Suomi on vahva ja sen talous on kunnossa, me voimme välittää, voimme välittää ihmisistä, huolehtia peruspalveluista, ja heikoimmista, Orpo sanoi julkistustilaisuudessa Helsingissä Säätytalolla.