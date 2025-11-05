Palkittu politiikan aikakauslehti.
Kirjallisuus

5.11.2025 10:47 ・ Päivitetty: 5.11.2025 10:47

Nämä kuusi lasten- ja nuortenkirjaa tavoittelevat Finlandia-pystiä – Mustafa Muuse valitsee voittajan

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat on julkistettu.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ehdokkaita ovat Siri Kolun Kaksoismaailmat-trilogian ensimmäinen osa Alle aallon, Tomi Kontion kirjoittama ja Elina Warstan kuvittama Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän sekä Maija Hurmeen Var kommer alla dagar ifrån? eli suomeksi Mistä kaikki päivät tulevat?

Lisäksi ehdolla ovat Heidi Nummen Petovala, Stefanie Tuurnan Maamaa sekä Elina Warstan ja Jukka Laajarinteen Tuuliajolla – eli kuinka pilvien kiertolaiset eksyivät maan alle ja kohtasivat siellä jotakin hyvin kummallista.

Suomen Kirjasäätiön jakaman palkinnon arvo on 30  000 euroa, ja voittaja julkistetaan 27. marraskuuta. Voittajan valitsee tänä vuonna kestävyysjuoksija Mustafe Muuse.

Ehdokkaiden valinnasta vastasivat lautakunnan puheenjohtaja, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Eero Rämö ja lautakunnan jäsenet HS Lasten Uutisten esihenkilö Fanny Fröman, kasvatustieteilijä, professori Arniika Kuusisto, muusikko Joel Melasniemi, Pikku-Finlandian voittaja 2024 Senja Ollikainen sekä myymäläpäällikkö Aino Torttila.

SIRI KOLUN trilogian ensimmäinen osa Alle aallon maalaa lukijalle laajakangasnäkymän kokonaiseen uuteen maailmaan, lautakunnan perusteluissa kerrotaan. Nuortenromaania kuvaillaan keveäliikkeiseksi. Teemoina nousevat muun muassa kasvukivut ja sosiaalisten suhteiden hankaluus.

Tomi Kontion kirjoittama ja Elina Warstan kuvittama Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän on sekin osa teossarjaa, sen päätösosa. Kirja on lautakunnan mukaan kauniisti kirjoitettu teos, joka käsittelee raskaita teemoja toivoa luovalla tavalla.

Maija Hurmeen teos Var kommer alla dagar ifrån? eli Mistä kaikki päivät tulevat? demokratisoi tietämistä lasten ja aikuisten välillä. Lastenkirjassa pohditaan niin pieniä kuin suuriakin elämänkysymyksiä, eikä edes mummi osaa vastata kaikkiin.

Heidi Nummen Petovala on lautakunnan mukaan taidokkaasti eri näkökulmista rakentuva tarina, joka ei arkaile nostaa esiin ajankohtaisia ja hankaliakin yhteiskunnallisia teemoja. Teos voi ravistella lukijaa tarkastelemaan omaa luontosuhdettaan kriittisesti.

Stefanie Tuurnan nuortenromaani Maamaa kertoo aiheista, kuten kiusaamisesta ja ystävyydestä, kauniisti ja soljuvasti. Teos on ylistystä kielelle, sisäiselle maailmalle ja kulttuurien välissä syntyvälle identiteetille.

Elina Warstan ja Jukka Laajarinteen Tuuliajolla – eli kuinka pilvien kiertolaiset eksyivät maan alle ja kohtasivat siellä jotakin hyvin kummallista yhdistelee kuvitusta ja tekstiä tasavertaisina elementteinä. Lautakunta kehuu nuoremmille lapsille suunnatun kuvakirjan houkuttelevan myös monen ikäisiä lukijoita.

