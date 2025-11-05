Ex-kansanedustaja muutti Moskovaan – eduskunta jatkaa velkojen perimistä

Kansanedustajana edellisellä hallituskaudella toiminut Ano Turtiainen vaikuttaisi muuttaneen puolisoineen Venäjälle. Eduskunta yrittää silti yhä periä häneltä takaisin selvittämättömiä ryhmäavustusrahoja. Simo Alastalo Demokraatti

Ensin perussuomalaisia ja sitten perustamaansa Valta kuuluu kansalle -puoluetta edustanut (2019-2023) Turtiainen kertoo Youtube-kanavallaan etsivänsä paraikaa Moskovasta asuntoa pidempiaikaiseen asumiseen.

– Mekin olemme vuokraamassa asuntoa, on tässä hotellissa menty. Kalustettu 40-50 neliöinen kaksio tai yksiö hyvältä alueelta kuusi ja puolisataa euroa kuukaudessa vuokra, Turtiainen vastaa videollaan katsojansa kysymykseen.

Tähän asti Juvalla asunut Turtiainen kertoo videollaan myös pyrkivänsä opiskelemaan venäjän kieltä.

EDUSKUNNAN hallintojohtajan Pertti Rauhion mukaan Turtiaisen siirtyminen Venäjälle voi mutkistaa parhaillaan käynnissä olevaa kansanedustajakauden velkojen perintää.

Eduskunta koettaa saada Turtiaiselta takaisin vuosien 2022-2023 ryhmäavustuksia, koska Turtiainen ei ole pyynnöistä huolimatta selvittänyt mihin hän on rahoja käyttänyt.

Iltalehti uutisoi kesäkuussa Turtiaiselta perittävien yli 30 000 euron saatavien siirtyneen ulosottoon.

– Alun perin pyysimme selvitystä emmekä velkoneet sitä asiaa, mutta tähän on nyt sitten menty, Rauhio kommentoi Demokraatille.

– Siinä vaiheessa, kun on todettu, että meidän maksukehotukset eivät tehoa, asia on toimitettu eteenpäin, että perintä toteutuu. Hyvin usein henkilö osoittautuu varattomaksi tai jos pitää paikkansa, että hän on muuttanut ulkomaille EU:n ulkopuolelle, perintäprosessi voi olla varsin pitkä eikä sen tuloksista ole tietoa, Rauhio sanoo.

Rauhion mukaan eduskunta voisi päättää myös luopua saatavien perimisestä tai armahtaa velallisen, mutta se ei ole tavallista eikä kukaan ole sellaista Turtiaisen kohdalla esittänyt.

Onko häneltä saatu mitään perinnän kautta?

– Ei ole tullut mitään.

EDUSKUNNASSA ollessaan Turtiainen käytti usein Venäjän nykyjohdon toimia tukevia puheenvuoroja.

Viimeksi elokuussa hän osallistui Nuijamaalla itärajan avaamista vaativaan mielenosoitukseen suomenvenäläisten joukossa.

Hänen voimailulaiteyrityksensä Gometal ajautui konkurssiin jo vuonna 2022 kansanedustajakauden aikana verovelkojen takia.