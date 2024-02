Narvan rajanylityspaikka Virossa suljettiin ajoneuvoliikenteeltä

Viron ja Venäjän välinen Narvan ja Ivangorodin (Jaanilinnan) rajanylityspaikka sulkeutui ajoneuvoliikenteeltä torstain vastaisena yönä, kertoi Viron yleisradioyhtiö ERR. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjä on ilmoittanut sulkemisen syyksi oman raja-asemansa remontin, jonka on määrä jatkua ensi vuoden loppuun saakka. Rajan ylittäminen Narvassa on nyt mahdollista vain jalkaisin.

Narva on ollut lähin rajanylityspaikka Suomesta Venäjälle matkaaville sen jälkeen, kun Suomen itäraja suljettiin. Suomalaisille lähimmät mahdollisuudet ylittää raja Venäjälle autolla ovat nyt Koidula ja Luhamaa eteläisessä Virossa.

Linja-autoliikenne Tallinnan ja Pietarin välillä jatkuu, mutta matkustajat joutuvat poistumaan busseista ennen rajaa ja kävelemään Narvajoen yli toisella puolella odottavaan toiseen bussiin.