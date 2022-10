Nasima Razmyar huolissaan HSL:n esityksestä: ”Totaalista ymmärtämättömyyttä”

Talousvaikeuksien kanssa painiva Helsingin seudun liikenne (HSL) pyrkii karsimaan kulujaan. Erilaiset matkustamisen etuudet ovat huomenna tiistaina HSL:n hallituksen mahdollisten säästöpäätösten kohteina. Johannes Ijäs Demokraatti

Toimet puhuttavat. Keskustelua on herättänyt muun muassa se, että koululaisryhmien matkat palautettaisiin HSL:n esityksessä hallitukselle maksullisiksi. Säästövaikutukseksi on arvioitu 1,1 miljoonaa euroa.

Koululaisryhmien matkojen muuttumista maksullisiksi vastustaa muun muassa Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.). Hän onkin vedonnut asiassa HSL:n hallitukseen:

– Koululaisryhmien maksuttomat matkat pitää ehdottomasti säilyttää. Tämä on painava yhdenvertaisuuskysymys helsinkiläiskouluille. Toivon, että HSL:n hallitus päättää huomenna jatkaa maksuttomuutta. Lapsille kuuluu yhdenvertaiset mahdollisuudet koko kaupunkiin oppimisen paikkana, Razmyar kirjoittaa tänään Twitterissä.

Razmyar muistuttaa Demokraatille, että koululaisryhmien matkojen maksuttomuus oli aikoinaan pitkän taistelun tulos. Tarkoituksena on niin koulujen kuin oppilaiden yhdenvertaisuuden lisääminen.

– Uudistus on muuttanut koko kaupungin oppimisympäristöksi. Koululaisille on ollut aivan älyttömän hieno juttu, että pääsee kirjastoihin, museoihin ja erilaisiin liikuntapaikkoihin kokemaan ja näkemään omaa kaupunkiaan, Razmyar toteaa.

– Erityisesti niille nuorille, jotka eivät kovin usein lähde omalta asuinalueeltaan, tämä on ollut myös hieno mahdollisuus päästä liikkumaan ympäri kaupunkia, hän jatkaa.

Razmyar huomauttaa, että lippujen maksuttomuus on helpottanut myös opettajien työtä, kun aikaa ei mene rahoituksen järjestämiseen ja lippujen hankintaan.

Koululaisryhmien matkojen ilmaisuus on ollut Razmyarin mukaan myös kansainvälisesti ylpeyden aihe Helsingin kaupungille.

– Olemme ympäri maailmaa kertoneet, miten koko kaupunki toimii oppimisympäristönä. Kun tämä vihdoin saatiin ja se on koettu niin merkitykselliseksi, sen evääminen ja poistaminen tässä vaiheessa olisi totaalista ymmärtämättömyyttä, Razmyar sanoo.

HSL-alueeseen kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Siuntio, Kirkkonummi, Sipoo, Kerava ja Tuusula.

KOULULAISRYHMIEN matkojen maksuttomuutta ajoi takavuosina voimakkaasti helsinkiläisten vanhempainyhdistysten yhteistyöelin ja kattojärjestö HELVARY. Kun myönteinen päätös lopulta 2019 syntyi, HELVARYn puheenjohtajana toimi sen nykyinen varapuheenjohtaja Sanna Valtonen.

Valtosen mukaan etenkin SDP:n ja myös vihreiden valtuustoryhmät antoivat aikoinaan asialle ratkaisevaa poliittista tukea. Maksuttomuuteen edettiin HSL:ssä pilottivaiheen kautta.

HSL:n kaavailu lopettaa nyt koululaisryhmien tukeminen ihmetyttää Valtosta.

– Tämä on lyhytnäköistä eikä ollenkaan palvele lasten etuja.

Valtonen sanoo, ettei ole kuullut lainkaan huonoja kokemuksia koululaisryhmien matkojen maksuttomasta mahdollistamisesta. Päinvastoin se on lisännyt tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuden kokemusta.

Hän huomauttaa, että esimerkiksi Helsingissä on lapsia, jotka eivät välttämättä muutoin edes käy kaupungin keskustassa tai toisella puolella kaupunkia. Niinpä koulusta järjestetty ryhmämatkustaminen on myös keino vähentää segregaatiota. Toisaalta keskusta-aluilta on voitu tehdä retkiä luonnon pariin, metsään.

Tutkija Verna Bernelius on todennut, että fyysinen liikkuvuus on yhteydessä myös niin sanottuun sosiaaliseen liikkuvuuteen eli siihen, miten nuoret pääsevät tarttumaan esimerkiksi koulutusmahdollisuuksiin.

Valtonen toteaa, että luokkien tasa-arvoisuus lisääntyy koululaisryhmien matkojen ollessa ilmaisia, sillä kaikki luokat eivät ole välttämättä niin aktiivisia keräämään rahaa retkiin, joille koulujen tiukat budjetitkin asettavat rajoitteensa.

– Kouluissa ei ole yleensä mitään ylimääräistä, budjetteja on karsittu, Valtonen sanoo.

Koska kouluissa ei ole nyt budjetoitu ryhmäretkiin rahaa, jatkossa sitä pitäisi jälleen kaivaa jostakin.

– Ei kouluilla ole hurjia käyttövaroja.

Valtonen muistuttaa, että Helsingin kaupungin strategiakin painottaa yhdenvertaisuuden edistämistä ja muun muassa segregaation tuomien ongelmien ratkaisemista. Tähän nähden konkreettinen keino edistää tasa-arvoisuutta on nyt HSL:ssä vaakalaudalla.

– Tämä ei ole ammottavan kassan kaikkein järkevin säästökeino. Ei puhuta niin isoista rahoista, että se olisi kaupungin talouden kannalta erityisen merkittävää. Helsingin investointiylijäämä on kuitenkin iso. Lapsilta tämäntyyppisten asioiden leikkaaminen on turhaa, ei meidän ole pakko tehdä näin, Valtonen vetoaa HSL:ään.

MYÖS kansallisen lapsistrategian pääsihteeri, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja ja SDP Helsingin varavaltuutettu Johanna Laisaari ihmettelee HSL:n säästöesitystä.

Laisaari ottaa asiaa kantaa tviittisarjallaan.

– Tiistaina päätetään HSL:n lippujen hinnoista. Myös koululaisten maksuttomia ns. opintomatkoja koulupäivän aikana ehdotetaan lopetettavaksi. Tämä on täysin väärä päätös, hän kommentoi.