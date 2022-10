Nato aloittaa vuotuisen ydinaseharjoituksensa – tästä on kyse

Steadfast Noon -harjoituksessa on mukana 14 jäsenmaata ja noin 60 erityyppistä lentokonetta. Yhdysvaltain tukikohdista Euroopan taivaalle saapuu B-52-pommikoneita, jotka lentävät harjoitusta isännöivän Belgian sekä Britannian ja Pohjanmeren yllä.

Nato on korostanut, että ydinasepelotteen valmiutta testaava harjoitus sisältyy aiemmin tehtyihin suunnitelmiin eikä kytkeydy ajankohtaisiin poliittisiin tai sotilaallisiin tapahtumiin kuten sotaan Ukrainassa. Kaksi viikkoa kestävässä harjoituksessa ei ole mukana oikeita ydinaseita, Natosta vakuutetaan.

Myös Venäjän odotetaan harjoituttavan strategisia ydinasejoukkojaan lokakuussa, kuten maa on tehnyt myös aiempina vuosina. Grom-harjoitus on yleensä järjestetty lokakuun puolivälin aikoihin, mutta ainakaan toistaiseksi Venäjä ei ole kertonut harjoituksen alkaneen.

Natolla ei ole varsinaisia omia ydinaseita, mutta sotilasliiton eurooppalaisten jäsenmaiden ilmavoimilla on valmius kuljettaa Yhdysvaltain taktisia ydinpommeja, joita on sijoitettu joihinkin Euroopan maihin. Lisäksi Euroopan Nato-maista Britannialla ja Ranskalla on omat kansalliset ydinaseensa.