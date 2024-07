Nato-huippukokous alkaa Washingtonissa – huolenaiheena Bidenin korkea ikä

Yhdysvaltain pääkaupungin yllä makaa tukahduttavan kuuma ja tuuleton helleaalto kuin valtava huopaviltti, joka ajaa kaupungin kansainväliset vieraat kaduilta sisätiloihin hakemaan helpotusta ilmastoiduista tiloista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Washingtoniin vuotuiseen kesäkokoukseen saapuneilla sotilasliitto Naton edustajilla on muitakin syitä hikoiluun kuin kuumuus, ja näihin huolenaiheisiin on vaikeampi löytää helpotusta. 75 vuotta kestäneen Naton pitäisi olla juhlatuulella, mutta sen sijaan sotilasliiton ylle on kerääntynyt uhkaavan synkkiä pilviä.

Päällimmäisenä huolenaiheena on Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin korkea ikä ja kyky voittaa vaalit republikaanien Donald Trumpia vastaan vuoden lopulla. Peloista ei juuri puhuta omalla nimellä diplomaattisissa korulauseissa, mutta nimettömät lähteet Nato-maissa ovat kertoneet huolistaan muun muassa verkkolehti Politicolle.

Synkät pilvet muuttuvat keskiviikkona kuvaannollisista kirjaimellisiksi, sillä 37 asteen helteitä odotetaan seuraavan loppuviikosta sateet ja ukkonen.

NUIVASTA Nato-suhteestaan tunnetun Trumpin paluu Yhdysvaltain johtoon tietäisi uutta epävarmuuden aikaa sotilasliitolle, ja moni pelkää erityisesti Ukrainan kohtalon puolesta, jos Yhdysvallat katkaisee tukensa tai vetäytyy muuten roolistaan Natossa. Washingtonin kokouksen yhtenä pääteemana on yritys siirtää Ukrainan tukea entistä enemmän Naton johtoon ja tuen jatkumisen pitkäjänteinen turvaaminen jäsenmaiden sisäpoliittisilta myllerryksiltä.

Presidentti Bidenilla on näytön paikka, ja Nato-kokouksessa hän pitää puheen, tapaa jäsenmaiden johtajia ja järjestää myös kokouksen päätteeksi lehdistötilaisuuden, kertoo Politico.

Demokraatti Bidenin esiintymistä julkisuudessa tarkkaillaan nyt suurennuslasilla sen jälkeen, kun presidentin katsottiin epäonnistuneen katastrofaaliseksi luonnehditussa televisioväittelyssä Trumpia vastaan. Bidenin hauras esiintyminen ja puheissaan takeltelu on saanut monet oman puolueen sisällä vaatimaan Bidenin luopumista jatkokauden hakemisesta.

Presidenttiehdokkaan vaihtamisesta pitäisi päättää ripeästi, jos sille tielle lähdetään, sillä molemmat puolueet valitsevat presidenttiehdokkaansa virallisesti kesän puoluekokouksissa. Näistä ensimmäisenä järjestetään republikaanien puoluekokous Milwaukeessa ensi viikolla.

TIISTAISTA torstaihin jatkuvassa kokouksessa Suomea edustavat paikan päällä presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Stubbin lentokoneen myöhästymisen vuoksi peruttiin tiistaille suunniteltu lehdistötilaisuus. Presidentti kertoi myöhästymisestä viestipalvelu X:ssä.

- Ehdin kuitenkin huippukokouksen virallisen osuuden alkuun huomisillaksi. Matka jatkuu huomenna. Eteenpäin, Stubb kertoi maanantaina.

Stubb osallistuu keskiviikkona Nato-maiden valtionjohtajien illalliselle Valkoisessa talossa. Illallista isännöi Biden. Samaan aikaan järjestetään myös Nato-maiden ulko- ja puolustusministerien illalliset, joihin osallistuvat Valtonen ja Häkkänen.

Alkuviikosta Washingtonissa on paikalla myös eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.), joka osallistuu Naton parlamentaariseen huippukokoukseen. Kokoukseen osallistuu myös Naton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Tomi Immonen (ps.).