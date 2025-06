Nato-maat sitoutuivat viiden prosentin puolutusmenotavoitteeseen ja nimesivät Venäjän pitkäaikaiseksi uhaksi turvallisuudelle

Aiemmin sovitun mukaisesti puolustuslupaus koostuu vähintään 3,5 prosentin kovista puolustusmenoista ja 1,5 prosentin muista turvallisuuteen liittyvistä menoista.

Maat toteavat kokouksen loppujulistuksessa, että Venäjä on pitkäaikainen uhka euroatlanttiselle turvallisuudelle. Venäjän ohella turvallisuusuhkana mainitaan terrorismi.

Julistuksen mukaan jäsenmaat voivat ottaa puolustusmenoja laskiessa huomioon suorat panostukset Ukrainan puolustukseen ja puolustusteollisuuteen. Ukrainan Nato-jäsenyyden edistämistä ei loppujulistuksessa mainita.

Muutos viime vuoteen verrattuna on selvä. Washingtonin-huippukokouksen päätteeksi Nato-maat totesivat muun muassa, että Ukraina on peruuttamattomasti tiellä kohti Naton jäsenyyttä. Tuolloin Nato-maat myös sanoivat selvästi, että Venäjä on ainoana vastuussa hyökkäyssodastaan Ukrainassa.