16.2.2026 11:38 ・ Päivitetty: 16.2.2026 11:38

Naton maavoimajoukkojen esikunta sijoitetaan Rovaniemelle – ”Osa arktisen alueen puolustusta ja pelotetta”

Rovaniemen kaupunki / Eveliina Pylväs
Sotilasparaati Rovaniemen keskustassa 2019 puolustusvoimien lippujuhlan päivänä.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on päättänyt, että sotilasliitto Naton FLF-joukkojen esikunta sijoitetaan Rovaniemelle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyseessä olevat FLF-joukot ovat Naton eteentyönnetyn maavoimajoukon monikansallinen esikuntaosa.

- Rovaniemi on yhteisvaikutuksiltaan ja tukeutumisedellytyksiltään paras paikka pysyvän FLF-esikunnan sijoituspaikaksi Suomessa, Häkkänen sanoo puolustusministeriön tiedotteessa.

Rovaniemen esikuntaosa tulee olemaan rauhan ajan vahvuudeltaan samaa luokkaa kuin Mikkelin Nato-esikunta.

Mikkelissä sijaitseva Naton pohjoisen alueen maavoimajohtoporras avattiin paikkakunnalle virallisesti viime lokakuussa.

HÄKKÄSEN mukaan tavoitevahvuudessa Rovaniemen esikunnassa työskentelee joitain kymmeniä ihmisiä.

Rovaniemen FLF-joukon toiminnan painopiste tulee olemaan Pohjois-Suomessa. Rovaniemen lisäksi FLF-joukkojen toiminta tukeutuu Sodankylään.

Häkkäsen mukaan Rovaniemelle perustettava esikunta on osa Naton pelotteen ja puolustuksen vahvistamista liittokunnan pohjoisella ja arktisella alueella. Rauhan aikana eteentyönnetyt maavoimajoukot muun muassa harjoittelevat ja kouluttautuvat yhdessä kansallisten joukkojen kanssa.

Naton FLF-joukkojen toimintaan Suomessa ovat ilmoittaneet osallistuvansa kehysvaltio Ruotsin lisäksi Britannia, Italia, Ranska sekä muut Pohjoismaat Tanska, Norja ja Islanti.

