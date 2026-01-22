Naton pääsihteeri: Trumpin kanssa ei keskusteltu siitä, kuka Grönlantia hallitsee

Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan hän ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump eivät keskustelleet keskiviikkona Grönlannin mahdollisesta siirtymisestä Yhdysvaltojen hallintaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rutte kertoi asiasta yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Rutten mukaan hän ja Trump keskustelivat Trumpin vision toteuttamisesta Grönlannin sekä koko arktisen alueen turvaamiseksi.

Trump on pitkään vaatinut, että Yhdysvaltojen pitäisi saada Tanskalle kuuluva Grönlanti hallintaansa turvallisuussyistä.

Rutte ja Trump tapasivat keskiviikkona Sveitsin Davosissa. Tapaamisen jälkeen Trump kertoi Truth Social -viestipalvelussaan heidän sopineen alustavasta ratkaisumallista Grönlannin ja arktisen alueen suhteen.

Naton tiedottaja Allison Hart kertoi myöhään keskiviikkona, että ratkaisumalli keskittyy arktisen alueen turvallisuuden varmistamiseen liittolaisten kollektiivisten toimien kautta. Hart tarkensi, että etenkin seitsemän arktisen alueen Nato-maata olisi toimissa mukana. Arktisella alueella olevia Nato-maita ovat kaikkien Pohjoismaiden lisäksi Kanada ja Yhdysvallat.

Naton mukaan Tanskan, Grönlannin ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut jatkuvat. Torstaina Rutte kertoi, että neuvotteluissa pyritään varmistamaan, että Kiina ja Venäjä eivät saa sotilaallista ja taloudellista jalansijaa Grönlantiin.

TANSKAN pääministeri Mette Frederiksen sanoi torstaiaamuna julkaistussa lausunnossa, että Tanska haluaa jatkaa rakentavaa vuoropuhelua liittolaisten kanssa arktisen alueen turvallisuudesta. Pääministerin mukaan asiasta voidaan keskustella edellyttäen, että Tanskan alueellista koskemattomuutta kunnioitetaan.

Frederiksenin mukaan myös Yhdysvaltojen suunnittelemasta kunnianhimoisesta ohjuspuolustusjärjestelmästä Kultakupolista voidaan keskustella osana arktisen alueen turvallisuuden vahvistamista.

Trump antoi ymmärtää, että Kultakupoli eli Golden Dome voisi olla osa Rutten kanssa sovittua ratkaisumallia.

Frederiksen tapasi Ruttea ennen kuin tämä tapasi Trumpin ja myös sen jälkeen.

- Me emme voi neuvotella suvereniteetistamme. Minulle on kerrottu, ettei näin ole käynyt, pääministerin lausunnossa sanotaan.

Frederiksen ei ole osallistunut Maailman talousfoorumin kokoukseen Davosissa.

Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen kommentoi torstaina viestipalvelu X:ssä, että Ruttella ei ole valtuuksia neuvotella Tanskan tai Grönlannin puolesta. Hän on kuitenkin tyytyväinen, että Rutte on työskennellyt ”Naton yhtenäisyyden puolesta”.

- Amerikkalaisten kanssa tulee varmasti olemaan vaikeita keskusteluja, mutta Naton pääsihteerin Mark Rutten ja Donald Trumpin keskiviikon tapaamisen jälkeen olemme tänään paljon paremmassa tilanteessa kuin eilen, ministeri kirjoitti.

TRUMP kommentoi kaavailtua ratkaisumallia myös suoraan toimittajille Rutten tapaamisen jälkeen. Trumpin mukaan kaavaillussa sopimuksessa Yhdysvallat saa ”kaiken haluamansa” ja sopimus olisi voimassa ”ikuisesti”.

Trumpilta kysyttiin, saako Yhdysvallat Grönlannin hallinnan kaavaillussa sopimuksessa.

- Se on lopullinen pitkän aikavälin suunnitelma, Trump vastasi.

Trumpin mukaan kaavailtu sopimus asettaa kaikki hyvään asemaan, etenkin turvallisuuden ja Grönlannin mineraalivarojen suhteen.

Grönlannin varapääministeri Mute Egeden mukaan alueluovutukset olisivat mahdottomia hyväksyä. Egede kommentoi asiaa Facebookissa torstaina.

- Painostipa muut kuinka tahansa, maatamme ei luovuteta pois, eikä tulevaisuudellamme pelata, Egede kirjoitti.

Tanskan parlamentissa istuva grönlantilaisedustaja Aaja Chemnitz tyrmäsi ajatuksen siitä, että Nato voisi neuvotella Grönlannin puolesta saaren mineraalivarojen käytöstä.

- Natolla ei ole mitään valtuuksia neuvotella meidän puolestamme, hän kirjoitti Facebook-viestissään.

Keskiviikkona Davosissa pitämässään puheessa Trump sanoi ensimmäistä kertaa, ettei Yhdysvallat aio käyttää sotilaallista voimaa Grönlannin mahdollisessa haltuun ottamisessa. Aiemmin Trump ei ollut suostunut sulkemaan vaihtoehtoa suoraan pois.

YHDYSVALTALAISLEHTI New York Timesin viranomaislähteiden mukaan usean Nato-maan sotilasjohto oli keskustellut Brysselissä keskiviikkona alueellisesta kompromissista Grönlannin suhteen.

Lähteiden mukaan keskusteluissa oli ollut, että Yhdysvallat saisi pieniä alueita Grönlannista sotilastukikohtia varten. Viranomaislähteiden mukaan kaavailtu suunnitelma olisi vastaavanlainen kuin Kyproksella, jossa Britannian sotilastukikohdat ovat Britanniaan kuuluvia maa-alueita.

Viranomaislähteet kertoivat Rutten ajaneen tällä viikolla kyseistä kompromissia. Lehden lähteet eivät osanneet kuitenkaan sanoa, oliko Trumpin keskiviikkoiltana mainitsemaan alustavaan ratkaisumalliin sisältynyt näitä suunnitelmia.

Teksti: STT/Elias Peltonen, Saara-Miira Kokkonen