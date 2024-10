Naton pääsihteeri: Ukraina pääsee varmasti jäsenmaaksi, mutta… – Häkkänen väisti kysymykset

Ukrainasta tulee varmuudella Naton 33:s tai 34:s jäsenmaa, kertoo sotilasliiton pääsihteeri Mark Rutte. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääsihteerin mukaan tarkka ajankohta tälle ei ole vielä tiedossa, mutta liittolaiset kehittävät nyt Ukrainan yhteensopivuutta Naton kanssa.

Rutte kertoi näkemyksensä torstaiaamuna Brysselissä toimittajille Nato-maiden puolustusministerien kokouksen alkaessa.

- On muistettava mitä Washingtonissa (Naton kesän huippukokouksessa) sanottiin: Ukraina on peruuttamattomasti polulla kohti Nato-jäsenyyttä. Tulevaisuudessa Naton 33:s tai 34:s jäsenmaa on Ukraina.

Rutten mukaan nyt kehitetään Ukrainan yhteistoimivuutta Naton kanssa.

- Kaikki tämä muodostaa sillan kohti jäsenyyttä. Milloin tämä tapahtuu, siihen en voi vastata nyt, mutta jonain päivänä Ukraina on Naton jäsen.

RUTTE ei sulje pois mahdollisuutta, että jokin muu maa nousisi vielä Ukrainan ohi 33. jäsenmaaksi.

Suomesta tuli Naton 31. jäsenmaa viime vuonna ja Ruotsista 32. jäsenmaa aiemmin tänä vuonna.

Naton puolustusministerien kokous kestää perjantaihin asti.

Ennakkotietojen mukaan Brysseliin odotetaan myös Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä, jonka on aiemmin torstaina määrä esitellä voitonsuunnitelmaansa EU-maiden poliittisille johtajille huippukokouksessa.

NATON tiedottaja Farah Dakhlallah kertoi keskiviikkona viestipalvelu X:ssä, että Zelenskyi osallistuisi puolustusministereiden kokoukseen. Hän lisäsi, että ukrainalaispresidentin ja pääsihteeri Rutten on määrä pitää yhteinen tiedotustilaisuus alkuillasta Suomen aikaa.

Rutte ei keskiviikkona ilmaissut tukeaan Zelenskyin rauhansuunnitelmalle kokonaisuudessaan, vaan puhui tässä yhteydessä lisätietojen tarpeesta.

- Se olisi hieman vaikeaa, koska on monia asioita, joita tietenkin täytyy ymmärtää paremmin, Rutte sanoi täyden tuen ilmaisemisesta keskiviikkona Naton päämajalla kokousta ennakoivassa tiedotustilaisuudessa.

Zelenskyi puolestaan haluaisi asiasta julki tulleiden tietojen mukaan muun muassa rajata alueluovutukset pois ja saada Ukrainalle käytännössä heti kutsun Natoon.

SUOMEA Brysselin kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.), joka kokouspaikalle saapuessaan väisti toimittajien kysymykset Ukrainalle lähetettävän kutsun mahdollisuudesta. Häkkänen ei kertonut, olisiko Suomi omasta puolestaan jo valmis lähettämään kutsun Ukrainalle.

- Arvioimme tätä asiaa yhdessä.

Häkkänen ei myöskään lähtenyt spekuloimaan sillä, onko Ukrainan realistista odottaa kutsua Natoon sotilasliiton ensi vuoden huippukokoukseen mennessä. Naton vuotuinen kesäkokous järjestetään ensi vuonna Hollannin Haagissa 24. – 26. kesäkuuta.

Ovensuukommenteissaan toimittajille Häkkänen korosti Naton ohella EU:n roolia eurooppalaisen puolustusteollisuuden kasvattamisessa, jolla on hänen mukaansa kiire Ukrainan tukemiseksi ja Venäjän uhkan torjumiseksi.

- Nato-maat ovat melko yhtenäisiä tuessaan Ukrainalle, mutta avainkysymykset liittyvät puolustusteollisuuden kapasiteettiin. Euroopan maiden on kasvatettava puolustusteollisuuttaan melko nopeaan tahtiin.

MYÖS NATON indopasifisen alueen kumppanimaiden on määrä osallistua kokoukseen ensimmäistä kertaa. Tämä kertoo Naton tiivistyvistä yhteistyösuhteista alueella, jossa huolena on ennen kaikkea Kiina.

Eri maiden Nato-diplomaatit ovat silti toistuvasti puhuneet siitä, että Naton tulee kaikesta huolimatta säilyä nimenomaan euroatlanttisena järjestönä.

Ukrainan ja indopasifisen alueen maiden lisäksi tarkoituksena on kokoustaa myös Naton sisäisesti liittokunnan pelotteesta ja puolustuksesta. Sen ytimessä on Venäjän uhkaan varautuminen.

Uutista päivitetty klo 11.26 mm. Häkkäsen kommenteilla