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Politiikka

18.6.2026 06:11 ・ Päivitetty: 18.6.2026 06:11

Naton puolustusministerit koolla Brysselissä – luvassa poikkeuksellinen lausunto

AFP / LEHTIKUVA / JOHN THYS
Naton pääsihteeri Mark Rutte Brysselissä 18. kesäkuuta.

Naton puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysseliin valmistelemaan liittokunnan ensi kuun huippukokousta Turkissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomesta tämän päivän kokoukseen Naton päämajassa osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.)

Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin.

Viimeksi mainittuun kokoukseen osallistuu myös Brysselissä parhaillaan oleva Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, kertoi Naton pääsihteeri Mark Rutte saapuessaan aamulla kokouspaikalle.

Hyvin poikkeuksellisesti myös Naton ydinsuunnitteluryhmän kokouksesta on tulossa julkisuuteen lausunto, jonka sisältöä Rutte ei suostunut vielä aamulla paljastamaan. Yleensä ydinsuunnitteluryhmän keskustelut pidetään tiukasti salaisina.

RUTTE myös toisti torstaiaamuna eilisen viestinsä, jonka mukaan taakanjaon siirto Yhdysvalloilta Euroopalle on käynnissä ja sujuu hyvin. Hänen mukaansa Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Euroopan puolustuksesta.

Rutte korosti, että Yhdysvaltain aiempaa vähäisemmissä sitoumuksissa Naton joukkomalliin on kyse suunnittelusta, ei tällä hetkellä Euroopassa olevista joukoista tai kalustosta. Rutte sanoi olevansa vakuuttunut siitä, että eurooppalaiset liittolaiset kykenevät täyttämään Yhdysvaltain jättämät aukot.

Niilo Simojoki/STT

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