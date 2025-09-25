Naton Rutte ja Tanskan pääministeri keskustelivat droonihavainnoista – Venäjä kiistää osallisuutensa

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoo puhuneensa sotilasliitto Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa maan lentokentillä tehdyistä droonihavainnoista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministeri sanoo viestipalvelu X:ssä, että Nato ja Tanska tekevät yhteistyötä turvallisuuden varmistamiseksi.

Rutte kirjoittaa X:ssä, että Nato suhtautuu droonihavaintoihin hyvin vakavasti. Rutten mukaan liittolaiset pyrkivät varmistamaan, että kriittinen infrastruktuuri on turvattu.

VENÄJÄ kiisti olleensa Tanskassa havaittujen droonien takana. Venäjän Tanskan-suurlähetystö sanoo, että lentokentillä raportoidut häiriöt olivat lavastettu provokaatio.

- Venäjän puoli torjuu jyrkästi absurdit spekulaatiot osallisuudesta tapahtumiin, suurlähetystö sanoi sosiaalisessa mediassa julkaistussa lausunnossa.

Tanskan ministerit sekä puolustusvoimien komentaja Michael Hyldgaard korostivat torstaina tiedotustilaisuudessa, että vielä ei ole selvää, kuka on hyökkäyksen takana.

Puolustusministeri sanoi tanskalaistelevisio TV2:n mukaan, että maan yllä lentäneet droonit ovat todennäköisesti peräisin lähialueelta.

- En voi sanoa, mistä ne ovat tulleet, mutta ne eivät ole lentäneet pitkää matkaa, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin, miksi drooneja ei ammuttu alas. Puolustusvoimien komentaja Hyldgaard sanoi Tanskan radion (DR) mukaan, että päätös tehtiin kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella. Asiassa arvioitiin Hyldgaard mukaan muun muassa väestön turvallisuutta.

Puolustusministerin mukaan Tanska aikoo lisätä suorituskykyään havaita ja neutralisoida drooneja.

Lisäksi Tanska harkitsee pyytävänsä Naton neljännen artiklan aktivoimista, mutta asiasta ei maan puolustusministerin mukaan ole vielä päätetty. Naton neljännen artiklan mukaan jokainen jäsenmaa, joka kokee koskemattomuutensa, riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna, voi pyytää neuvotteluja jäsenmaiden kesken.