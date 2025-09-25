Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

25.9.2025 12:51 ・ Päivitetty: 25.9.2025 12:51

Naton Rutte ja Tanskan pääministeri keskustelivat droonihavainnoista – Venäjä kiistää osallisuutensa

LEHTIKUVA / AFP / EMIL NICOLAI HELMS
Tanskan pääministeri Mette Frederiksen.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoo puhuneensa sotilasliitto Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa maan lentokentillä tehdyistä droonihavainnoista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pääministeri sanoo viestipalvelu X:ssä, että Nato ja Tanska tekevät yhteistyötä turvallisuuden varmistamiseksi.

Rutte kirjoittaa X:ssä, että Nato suhtautuu droonihavaintoihin hyvin vakavasti. Rutten mukaan liittolaiset pyrkivät varmistamaan, että kriittinen infrastruktuuri on turvattu.

VENÄJÄ kiisti olleensa Tanskassa havaittujen droonien takana. Venäjän Tanskan-suurlähetystö sanoo, että lentokentillä raportoidut häiriöt olivat lavastettu provokaatio.

-  Venäjän puoli torjuu jyrkästi absurdit spekulaatiot osallisuudesta tapahtumiin, suurlähetystö sanoi sosiaalisessa mediassa julkaistussa lausunnossa.

Tanskan ministerit sekä puolustusvoimien komentaja Michael Hyldgaard korostivat torstaina tiedotustilaisuudessa, että vielä ei ole selvää, kuka on hyökkäyksen takana.

Puolustusministeri sanoi tanskalaistelevisio TV2:n mukaan, että maan yllä lentäneet droonit ovat todennäköisesti peräisin lähialueelta.

-  En voi sanoa, mistä ne ovat tulleet, mutta ne eivät ole lentäneet pitkää matkaa, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin, miksi drooneja ei ammuttu alas. Puolustusvoimien komentaja Hyldgaard sanoi Tanskan radion (DR) mukaan, että päätös tehtiin kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella. Asiassa arvioitiin Hyldgaard mukaan muun muassa väestön turvallisuutta.

Puolustusministerin mukaan Tanska aikoo lisätä suorituskykyään havaita ja neutralisoida drooneja.

Lisäksi Tanska harkitsee pyytävänsä Naton neljännen artiklan aktivoimista, mutta asiasta ei maan puolustusministerin mukaan ole vielä päätetty. Naton neljännen artiklan mukaan jokainen jäsenmaa, joka kokee koskemattomuutensa, riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna, voi pyytää neuvotteluja jäsenmaiden kesken.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
25.9.2025
Puolueet: Somemainonnan uudet EU-rajoitukset eivät estä disinformaation levittäjiä
Lue lisää

Susanna Luikku

Kotimaa
25.9.2025
Gynelogikäyntien hinnat karkasivat käsistä – ”Nainen on muutakin kuin synnytyselimensä”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
23.9.2025
Arvio: Hollywoodin älykköohjaaja Paul Thomas Anderson kuvasi tymäkän toimintaelokuvan jakautuneesta Amerikasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU