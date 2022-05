Naton ulkoministerit toivottivat Suomen ja Ruotsin tervetulleeksi- Nato etsii tapoja tarjota turvatakuita hakemusprosessin ajaksi

Viikonloppuna Berliinissä kokoontuneet Nato-maiden ulkoministerit näyttivät maailmalle lähes rikkumattoman yhteisen rintaman, jolla Suomea ja Ruotsia toivotettiin tervetulleeksi sotilasliittoon. Sunnuntaina Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg yhdisti Suomen ja Ruotsin mahdollisen liittymisen suoraan Ukrainan sotaan ja Venäjän aggressioon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- On jokaisen suvereenin valtion päätös valita oma polkunsa. Jos Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon, se olisi historiallinen hetki. Se osoittaisi, että Naton ovi on auki ja ettei aggressio kannata. Nato ja länsi ovat vahvempia ja yhdistyneempiä kuin koskaan, ja Ukraina voi voittaa tämän sodan.

Stoltenberg kertoi, että Nato etsii tapoja tarjota turvatakuita Suomelle ja Ruotsille hakemusprosessin ajaksi. Tämä voisi sisältää Naton läsnäolon vahvistamista alueella. Hän sanoi myös, että hakuprosessia yritetään nopeuttaa.

Nato-maiden rivistöön löi rakoa Naton itäinen jäsenmaa Turkki. Maan presidentti Recep Tayyip Erdogan oli kokouksen kynnyksellä kertonut, ettei pidä Suomen ja Ruotsin jäsenyyshakemuksia myönteisenä asiana.

Sunnuntaina Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu kertoi Reutersin mukaan turkkilaistoimittajille, että Ruotsin ja Suomen olisi lopetettava terroristien tukeminen maissaan, annettava turvatakuut ja poistettava Turkille asetetut vientikiellot.

Stoltenberg vakuutti kuitenkin, että Turkki ei estä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Hän kertoi olleensa yhteydessä Cavusogluun sen jälkeen, kun Turkki esitti kriittisiä kommentteja Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä kohtaan.

- Turkki on tehnyt selväksi, ettei sen tarkoituksena ole estää jäsenyyttä, Stoltenberg sanoi puhuessaan toimittajille etäyhteyden välityksellä sunnuntaina.

– Olen varma, että löydämme yhteisen näkemyksen siitä, miten jatkamme jäsenyysasioiden käsittelyä.

Naton varapääsihteeri Mircea Geoana kertoi sunnuntaina olevansa varma, että Suomi ja Ruotsi hyväksytään sotilasliiton jäseniksi näiden sitä hakiessa.

- Olen varma siitä, että (Naton) jäsenvaltiot käsittelevät heidän jäsenyytensä tässä liittokunnassa rakentavasti ja myönteisesti. Suomi ja Ruotsi ovat jo Naton läheisiä kumppaneita, ja ne ovat elinvoimaisia demokratioita, joiden oikeusvaltion tila on virheetön, varapääsihteeri totesi.

Sujuvaa jäsenyysprosessia lupaili myös Berliinin kokouksen emäntä, Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock.

Saksa on valmistautunut tekemään Suomen ja Ruotsin jäsenyydestä mahdollisimman nopean ratifiointiprosessin.

- Euroopassa kaikki on muuttunut. Nato on aina ollut puolustusliitto ja sellaisena se myös pysyy, mutta ennen 24. helmikuuta (Venäjän hyökkäys Ukrainaan) Natoon liittyminen ei ollut korkealla monien maiden asialistalla. Suomessa ja Ruotsissa ihmiset eivät ennen halunneet liittyä Natoon, mutta heidät on nyt työnnetty siihen.

Baerbockin mukaan Saksa on valmistautunut tekemään Suomen ja Ruotsin jäsenyydestä mahdollisimman nopean ratifiointiprosessin. Ulkoministerin mukaan on tärkeää, ettei jäsenyyden hakemisen ja sen hyväksynnän väliin synny pitkää harmaan alueen aikaa.

Nopeaa jäsenyyksien hyväksyntää lupaili myös Kanadan ulkoministeri Melanie Joly.

- Uskomme avointen ovien politiikkaan, ja siksi haluamme varmistaa, että eri maat, kuten Suomi ja Ruotsi, voivat liittyä liittoumaan. Kanada aikoo ratifioida asian nopeasti, tämä ei ole puoluepoliittisen erimielisyyden aihe Kanadassa.