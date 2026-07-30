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Ulkomaat

30.7.2026 11:25 ・ Päivitetty: 30.7.2026 11:41

Nauru ei ole enää Nauru

iStock

Maailman kolmanneksi pienin valtio Nauru on vaihtanut nimensä. Tyynenmeren saarivaltion uusi nimi on jatkossa virallisesti Naoero, maan hallinto tiedotti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Maan parlamentti päätti jo toukokuussa, että saarivaltion nimeksi vaihdetaan Naoero. Kirjoitusasu on lähempänä sitä, miten saaren asukkaat itse maataan kutsuvat.

Lopullisesti asiasta oli tarkoitus päättää kansanäänestyksessä. Äänestysaikeista luovuttiin, koska maan hallinto katsoi, ettei kyseessä ollut uusi nimi, jonka hyväksyntää olisi pitänyt hakea kansan keskuudesta.

- Se on jo valmiiksi kansan identiteetti, tiedotteessa todettiin.

Nimi Nauru syntyi, koska Naoeroa ei osattu ääntää vierailla kielillä. Nauru-nimen on koettu heijastelevan kolonialistisia valtasuhteita.

Naurulla on vain noin 11 000 asukasta, ja sen pinta-ala on 21 neliökilometriä.

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