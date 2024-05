“Näyttää siltä, että Riikka Purra on ottanut pääministeri Orposta aivan täydellisen niskalenkin”

SDP julkaisi tänään päivällä eurovaaliohjelmansa ja puolueväki eurovaaliehdokkaineen suuntaa illasta vuorokauden kestävälle eurovaaliristeilylle Tallinnaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Laivalla on luvassa paljon vaaleihin ja SDP:n kampanjaan liittyvää ohjelmaa ja eurovaaliehdokkaiden puheita ja keskusteluja.

SDP:n eurovaalien vaalipäällikkönä toimii puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.

Näkkäläjärven mukaan SDP:n tavoitteena on lisätä meppien paikkamäärää kesällä käytävissä vaaleissa. Tällä hetkellä SDP:llä on Brysselissä kaksi meppiä, Eero Heinäluoma ja Miapetra Kumpula-Natri. Heinäluoma tavoittelee jatkokautta, Kumpula-Natri siirtyy kansanedustajaksi.

Näkkäläjärvi uskoo, että SDP:llä on hyvät mahdollisuudet kasvattaa paikkamääräänsä.

– Ihmiset katsovat puoletta kohden tällä hetkellä muutenkin ehkä sellaisella ajatuksella, että halutaan jotakin muuta politiikalta kuin mitä Suomen hallitus on kansalaisille tarjonnut: palkansaajien oikeuksien heikentämistä ja ilmastotoimien jarruttamista esimerkiksi, Näkkäläjärvi sanoo.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman linjasi laivalla, että SDP tavoittelee vähintään kolmea paikkaa.

NÄKKÄLÄJÄRVI käy läpi SDP:n eurovaaliehdokkaiden listaa ja pitää sitä vahvana.

– Meillä on 20 ehdokasta, yksi istuva Euroopan parlamentin jäsen, viime vaalien ääniharava (Eero Heinäluoma), kuusi kansanedustajaa ja muutoin vahvoja ehdokkaita eri puolilta Suomea, alueellisesti tunnettuja sekä muustakin julkisuudesta tunnettuja sekä muutama uusi kasvo ehdokkaana.

Viime eurovaaleissa SDP sai 14,6 prosentin kannatuksen ja sitä ennen 12,3 prosentin kannatuksen. Ylen tuore gallup näytti 19,7 prosentin lukemia. Jos tuollainen lukema toteutuisi, se olisi SDP:lle paras lukema 20 vuoteen.

Näkkäläjärvi tietää, että SDP:lle on perinteisesti ollut haastavaa saada puoluetta eduskuntavaaleissa kannattavat äänestämään myös eurovaaleissa. Hän sanoo, että nyt on isot panokset vaaleissa, koska kyse on Euroopan suunnasta.

– Jatketaanko Euroopan kehittämistä ja rakentamista vai käännetäänkö kelloja taaksepäin.

– Todella toivon, että ihmiset näkisivät tämän vaalin merkityksen. Palkansaajien näkökulmasta, ihmisten tasavertaisen kohtelun näkökulmasta, ympäristön näkökulmasta on tosi isot vaalit tulossa.

KOKOOMUKSEN sisäänsä sulkeva Euroopan kansanpuolue EPP on väläyttänyt yhteistyömahdollisuutta laitaoikeistoon kuuluvan ECR-ryhmän kanssa Euroopan parlamentissa. Kyseessä on EU-politiikassa iso suunnanmuutos, vaikka yhteistyö ei lopulta toteutuisikaan.

SDP kuuluu Euroopan parlamentissa sosialistien ja demokraattien (S&D) ryhmään. Näkkäläjärvi uskoo, että S&D taistelee Euroopassa suurimman ryhmän asemasta EPP:n kanssa. Tosin EPP on gallupeissa edellä.

SDP:n eurovaalipuheissa tuntuu olevan vähintään kaikuja eduskuntavaaleista, jossa puoluetta pyrittiin linjaamaan pääministeripuolueeksi ja vaihtoehdoksi mahdolliselle ja sittemmin toteutuneelle oikeistohallitukselle. Tuolloin puhuttiin yleisesti taktisesta äänestämisestä.

Näkkäläjärvi sanoo nyt pitävänsä Euroopan tasolla S&D:tä vahvimpana vastavoimana laitaoikeiston nousulle.

– Kansalliset vaalit eri puolilla Eurooppaa ovat näyttäneet sen, että laitaoikeiston tie valtaan ja päättäviin pöytiin tapahtuu aina perinteisen oikeiston kautta. Suomessakin on nähty, että perussuomalaisten tie valtaan käy kokoomuksen kautta. Ruotsissa ruotsidemokraatit ovat oppositiossa, mutta käytännössä tukevat kuitenkin paikallista kokoomushallitusta. Eri puolilla Eurooppaa näkyy esimerkkejä, joissa laitaoikeisto on tullut perinteisen oikeiston tuella valtaan – ja jopa pääministeripuolueiksi eri maissa, sellaisiakin esimerkkejä on. Jos SDP:n ehdokkaita Suomessa äänestää, kyllä se on varma lupaus siitä, että emme ole ainakaan laitaoikeiston politiikkaa tukemassa.

Myös Antti Lindtman painotti vaaliristeilyllä eurovaalien tärkeyttä. Hän sanoi avajaistilaisuudessa, että Eurooppaa on vuosikymmeniä rakennettu Eurooppa-myönteisten voimien johdolla, minkä takia esimerkiksi ilmastomuutosta on pystytty torjumaan ja työntekijän oikeuksia on saatu parannettua. Lindtman totesi, että EPP:n ja laitaoikeiston liitto olisi onneton muun muassa ilmastotavoitteille ja tarkoittaisi surkastuvaa Eurooppaa.

– SDP on se vastavoima, joka tämän voi pysäyttää, Lindtman sanoi ja totesi, että vahvan Euroopan kehittämistä pitää jatkaa.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) kohahdutti hiljattain Politico-lehden haastattelussa sanomalla, ettei kokoomuksen päähallituskumppani perussuomalaiset “enää ole” laitaoikeistolainen puolue. Samassa yhteydessä Orpo totesi maltillistaneensa perussuomalaiset antamalla puolueelle ministerin salkkuja hallituksessaan.

Näkkäläjärvi kuvaa Orpon lausuntoa “mielenkiintoiseksi”.

– Minusta tuntuu, että pääministeri Orpo ei ole ehkä ihan hereillä sen suhteen, mitä Suomen politiikassa on tapahtunut, jos hän ajattelee ja kokee aidosti kesyttäneensä perussuomalaiset. Päinvastoin näyttää siltä, että (perussuomalaisten puheenjohtaja) Riikka Purra on ottanut pääministeri Orposta aivan täydellisen niskalenkin ja tällä hetkellä tuntuu, että politiikkaa tehdään perussuomalaisten johdolla.

Näkkäläjärvi näkee, että Euroopan parlamentin laitaoikeiston ryhmien kuten ECR:n tavoitteet ovat hyvin kaukana siitä, miten SDP:ssä halutaan kehittää Eurooppaa.

– Me puolustamme vahvaa oikeusvaltiota, että ihmiset ovat kaikki samanarvoisia lain edessä ja että maailmassa määräävät säännöt ja sopimukset eikä voimapolitiikka. Me puolustamme sitä, että ympäristö- ja ilmastotoimissa sekä luontopolitiikassa mennään eteenpäin eikä lähdetä purkamaan sääntelyä niin kuin perussuomalaisetkin ovat vaatineet ja mitä kokoomuksestakin on esitetty, Näkkäläjärvi sanoo.

Hän nostaa SDP:n tärkeäksi vaaliteemaksi myös sosiaaliset oikeudet kuten työntekijöiden oikeudet sekä sen, ettei Suomeen ja Eurooppaan synny halpatyömarkkinoita.

– Olen kyllä pannut merkille, että oikeistossa ei ihan samanlaisia tavoitteita ole. Kyllähän me näemme Suomessakin, että kokoomus ja perussuomalaiset ovat tuomassa tänne paikallisen sopimisen uudistusta. Siitä tulee tällainen työelämän “taksiuudistus”, joka sekoittaa meidän työmarkkinamme ja johtaa pahimmillaan siihen, että meille syntyy tilanteita, joissa ihmisten oikeudet heikkenevät aika paljonkin työelämässä, Näkkäjärvi sanoo.