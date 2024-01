”Näyttöä on uskonnollisia sävyjä saaneesta hurahtamisesta uutsnatsistiseen ideologiaan” – kuudelle syytteet terrorismijutussa

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe on nostanut syytteet Kankaanpään terrorismijutussa. Syyttäjän mukaan epäillyt rikokset liittyvät äärioikeistolaiseen, rasistiseen ja uusnatsistiseen ideologiaan.

Poliisi kertoi esitutkinnan valmistumisen aikaan kesäkuussa, että epäillyt olivat muodostaneen radikaaliin äärioikeistolaiseen ideologiaan perustuvan ryhmittymän.

- Etenkin ydinhenkilöiden osalta on hyvin paljon todisteita ja näyttöä hyvinkin pitkälle menneestä radikalisoitumisesta. Uskonnollisia sävyjä saaneesta hurahtamisesta uusnatsistiseen, osin mytologiseen ideologiaan, johon liittyy akselerationistisia pyrkimyksiä, Rappe kertoo STT:lle.

Jutussa on kaikkiaan kuusi syytettyä. Yhtä heistä syytetään terroristisessa tarkoituksessa tehdystä räjähderikoksesta ja kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten. Myös toista henkilöä syytetään kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemiseen.

Poliisi kertoi kesäkuussa epäilevänsä, että epäillyt aikoivat tehdä räjähdeiskun Niinisalon vastaanottokeskukseen. Rappe sanoo, ettei voi kommentoida esitutkinnan sisältöä, koska haastehakemus on vielä salainen. Hän sanoo, että terrorismirikokset, joista nyt on nostettu syytteet, edellyttävät, että aiottaisiin tehdä jonkinlainen terrorismirikos. Hän kuitenkin korostaa, että epäillyillä ei ole ollut konkreettista suunnitelmaa millekään iskulle.

- Mitään konkreettista vakavaa suunnitelmaa ei ole tullut esille.

TERRORISMIRIKOSTEN lisäksi asiassa on nostettu syytteitä väkivalta-, ampuma-ase- ja räjähderikoksista. Niillä ei epäillä olleen terroristista tarkoitusta, mutta Rappen mukaan myös ne kytkeytyvät äärioikeistolaiseen ideologiaan.

- Kaikki tavallaan kiertyy ideologian ympärille ja ideologian puitteissa tapahtuneeseen radikalisoitumiseen.

Rappe sanoo, että epäillyillä vaikuttaa olleen varsin vahva motivaatiotausta väkivaltaiseen toimintaan.

- Se on edennyt niin pitkälle, että on varustauduttu räjähdysainein ja ampuma-asein ja sitten on muutamia jopa konkreettisia väkivallantekoja, joista enin osa näyttää olevan motivoituja tämänkaltaisen ideologian perusteella.

Epäillyt rikokset on tehty vuosina 2018-2023 Kankaanpäässä Satakunnassa. Keskeisimmät epäillyistä rikoksista ovat tapahtuneet tekoajan alkupuolella. Viime vuoden kesällä epäillään tapahtuneen yksi väkivaltarikos, josta nostettiin syyte osana kokonaisuutta.

POLIISIN mukaan epäiltyihin kohdistuneet tutkintatoimet alkoivat joulukuussa 2019. Silloin heitä epäiltiin törkeästä ampuma-aserikoksesta, ja heiltä takavarikoitiin kotietsintöjen yhteydessä huomattava määrä ampuma-aseita, patruunoja ja räjähteitä. Sen jälkeen joukko oli poliisin mukaan tarkassa seurannassa.

Poliisi on aiemmin kertonut epäiltyjen hankkineen ja käsitelleen ampuma-aseita, dynamiittia sekä ammoniumnitraattia sisältävää lannoitetta. Poliisin mukaan miehet opettelivat aseiden ja räjähdysaineiden käyttöä muun muassa valmistamalla lannoitteesta räjähdysainetta ja kokeilemalla räjähteiden käyttöä.

Esitutkinnan yhteydessä tutkittiin poliisin mukaan myös seksuaalivähemmistöön kohdistunutta väkivaltaa, johon epäillään liittyneen ideologinen tausta ja vihamotiivi.

Poliisin mukaan ryhmä edustaa hyvin äärimmäistä akselerationistista äärioikeistolaisuuden suuntausta, missä nyky-yhteiskunta nähdään vihollisena ja sen väkivaltaista romahduttamista pyritään nopeuttamaan muun muassa terrori-iskuilla.