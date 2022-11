Neljä suomalaista kansanedustajaa lähtee tarkkailemaan Yhdysvaltojen vaaleja – ”Ennakolta haasteita on luvassa erityisesti Pennsylvaniassa”

Ensi tiistaina valitaan Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneeseen kaikki edustajat, kolmannes senaatista ja osavaltioiden sekä paikallistason päättäjiä. Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston Odihrin asiantuntijat ovat tarkkailleet vaaleihin valmistautumista syyskuun loppupuolelta asti.

– Tutkimusten mukaan talous ja korkean inflaation hotkaisema kansalaisten ostovoima ovat tärkeimmät äänestäjiä askarruttavat asiat. Edustajainhuoneen tilanne näyttää selkeältä, mutta senaatin kohtalo ratkeaa Arizonassa, Nevadassa, New Hampshiressa ja Pennsylvaniassa, sekä Georgiassa, jossa joudutaan uusintavaaliin, jos kumpikaan pääpuolueiden ehdokkaasta ei saa yli 50 prosenttia äänistä, Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Junnila sanoo tiedotteessa.

Junnila tarkkailee vaaleja New Hampshiren Concordissa, Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen varapuheenjohtaja Kauma Los Angelesissa Kaliforniassa, kansanedustaja Kaunisto Milwaukeessa Wisconsinin osavaltiossa ja kansanedustaja Hopsu St. Louisissa Missourissa.

– Lähes jokaisessa osavaltiossa on omanlaisensa vaalilainsäädäntö ja siksi käytännöt voivat erota huomattavasti toisistaan. Osavaltioiden sisällä myös piirikunnilla on päätäntävaltaa esimerkiksi siihen, milloin vaalihuoneistot aukeavat. Vaalien jälkipuinti liittyykin usein alueiden poliittiseen tasapainoon. Ennakolta haasteita on luvassa erityisesti Pennsylvaniassa. Keskustelua on käyty maanlaajuisesti, mutta paikallisesti ehdokkaat ovat keskittyneet perinteiseen kampanjointiin, Junnila sanoo tiedotteessa.