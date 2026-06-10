Netanjahu, 76, asettuu jälleen ehdolle Israelin vaaleissa

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu asettuu ehdolle seuraavissa vaaleissa, joissa valitaan maan parlamentti eli knesset. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta ilmoitti Netanjahun johtama likud-puolue Telegram-tilillään.

Vaalit järjestetään lokakuun lopussa, jollei maan nykyinen parlamentti aikaista vaaleja. Israelissa järjestetään parlamenttivaalit neljän vuoden välein.

76-vuotias Netanjahu on Israelin pitkäaikaisin pääministeri. Kuluvalla kaudella hän on johtanut Israelia läpi kolme vuotta kestäneen sotaisan ajanjakson, jolloin Israel on käynyt sotaa muun muassa Gazassa, Libanonissa ja Iranissa.

Netanjahu oli jo aiemmin itse ilmoittanut aikovansa asettua vaaleissa ehdolle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli kuitenkin sanonut hiljattain ABC:n haastattelussa, ettei hän ollut varma Netanjahun aikeista vaalien suhteen.

Sotien lisäksi Netanjahun viimeisintä kautta on varjostanut häneen kohdistuvat korruptiosyytökset sekä terveyshuolet. Hiljattain Netanjahu paljasti, että häneltä oli poistettu kasvain eturauhasesta. Hänen eturauhasensa on leikattu aiemminkin.