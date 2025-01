Netanjahu: Palestiinalaiset voivat palata Gazan pohjoisosiin maanantaista alkaen

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanslian mukaan palestiinalaiset voisivat alkaa palailla Gazan kaistan pohjoisosiin maanantaista alkaen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Netanjahun kanslia kertoo lisäksi, että alkavalla viikolla on määrä vapauttaa kuusi panttivankia. Ensimmäiset kolme on tarkoitus vapauttaa torstaina ja loput lauantaina.

Kyseiseen vapautettavien panttivankien lukumäärään on kanslian mukaan päädytty äärijärjestö Hamasin kanssa käydyissä neuvotteluissa.

ISRAEL oli estänyt palestiinalaisia käyttämästä rannikkotietä palatakseen Gazan pohjoisosaan. Israel perusteli toimintaansa syyttämällä Hamasia aseleposopimuksen rikkomisesta, koska järjestö ei ollut vapauttanut yhtä tiettyä siviilinaista.

Netanjahun kanslian mukaan Hamas olisi sittemmin suostunut suorittamaan lisävaiheen panttivankien vapauttamiseksi torstaina. Tuolloin vapautettavien kolmen panttivangin joukkoon lukeutuu Netanjahun kanslian mukaan myös Israelin peräänkuuluttama nainen.

Yhdysvaltain tuore presidentti Donald Trump aiheutti viikonloppuna pahennusta, kun hän sanoi haluavansa siirtää Gazan asukkaat pois alueelta ainakin tilapäisesti jälleenrakennuksen ajaksi. Trump sanoi, että hän on jo puhunut asiasta Jordanian kuninkaan kanssa ja aikoo puhua siitä Egyptin presidentin kanssa.

- Puhumme ehkä noin puolestatoista miljoonasta ihmisestä. Kuluneiden vuosisatojen aikana siellä on ollut runsaasti konflikteja. En tiedä, jotain täytyy tapahtua, Trump sanoi toimittajille, jotka matkustivat hänen kanssaan presidentin yksityiskoneessa lauantaina paikallista aikaa.

Gazan väkiluku on arviolta runsaat kaksi miljoonaa.

TRUMPIN mukaan asukkaiden siirto voisi olla ”joko väliaikainen tai pitkäkestoinen”.

- Nyt Gaza on kirjaimellisesti purkutyömaa: lähes kaikki on tuhottu ja ihmiset kuolevat siellä. Siksi olen mieluummin yhteydessä arabivaltioihin ja rakennan majoituksen eri paikkaan, missä ihmiset voivat hetken elää rauhassa, presidentti jatkoi.

Trump mainosti jo vaalikampanjansa aikana, että Gazasta ”voisi tulla parempi kuin Monaco, jos jälleenrakennus tehdään oikein”.

Islamilainen jihad -äärijärjestön mukaan suunnitelma vertautuu sotarikoksiin, koska palestiinalaiset pakotettaisiin jättämään kotimaansa.

- Ihmisten pakkosiirtoa ja häätöä maistaan voidaan kutsua vain etniseksi puhdistukseksi, sanoi Trumpin idean niin ikään torjunut Arabiliitto.

EGYPTI on aiemmin varoittanut, että palestiinalaisten pakkosiirtäminen Gazasta esimerkiksi Siinaille voisi vaarantaa Egyptin Israelin kanssa vuonna 1979 tekemän rauhansopimuksen.

Egyptin ulkoministeriö ilmoitti sunnuntaina torjuvansa kaikki loukkaukset palestiinalaisten oikeuksia vastaan.

- Torjumme palestiinalaisten siirtämisen jyrkästi, eikä tämä muutu. Jordania on jordanialaisia varten ja Palestiina palestiinalaisia varten, Jordanian ulkoministeri Ayman Safadi sanoi.

Jordaniassa asuu jo ennestään liki 2,3 miljoonaa palestiinalaispakolaista.

Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas niin ikään tyrmäsi Trumpin idean. Abbas tuomitsi jyrkästi kaikki hankkeet, joiden tavoitteena on siirtää palestiinalaisia Gazasta. Asiasta kertoi hänen kansliansa, joka korosti, että palestiinalaiset eivät jätä maataan ja pyhättöjään.

ISRAEL on kiistänyt, että se suunnittelisi palestiinalaisten pakkosiirtoa Gazasta, vaikka jotkut hallituksen äärioikeistolaisista ministereistä ovatkin kannattaneet Gazan asukkaiden siirtämistä.

Israelin äärioikeistolainen valtiovarainministeri Bezalel Smotrich sanoi sunnuntaina pitävänsä Trumpin ideaa hyvänä.

- Idea siitä, että heitä autetaan löytämään uusia paikkoja, joissa he voivat aloittaa paremman elämän, on loistava. Ihannoituaan vuosia terrorismia, he voivat aloittaa uuden ja hyvän elämän muualla, Smotrich sanoi lausunnossaan.

Yhdysvaltain edellinen presidentti Joe Biden seisoi vankasti Israelin tukena, vaikka Israelia on laajasti syytetty sotarikoksista ja kansanmurhasta Gazassa. Trumpin hallinto on vuorostaan vannonut jatkavansa Israelin tukemista.

YHDYSVALTAIN tuoreeltaan nimitetty puolustusministeri Pete Hegseth puhui Netanjahun kanssa sunnuntaina puhelimessa. Yhdysvaltain puolustusministeriön lausunnon mukaan kaksikko oli keskustellut molemminpuolisten turvallisuusetujen ja prioriteettien edistämisen tärkeydestä.

Hegesthin kerrotaan myös korostaneen, että Yhdysvallat on täysin sitoutunut Trumpin johdolla varmistamaan, että Israelilla on tarvittavat valmiudet puolustaa itseään.

Puolustusministeriön lausunnossa ei tähdennetty, miksi Hegseth puhui Netanjahun kanssa. Hegsethin kanssa vastaavaa työtä Israelissa tekee puolustusministeri Israel Katz.

GAZASSA tilanne on helpottanut jokseenkin sen jälkeen, kun Israel ja Hamas pääsivät sopuun aselevosta aiemmin tässä kuussa. Israelin aiheuttamat tuhot ja nykyinen tilanne alueella ovat kuitenkin yhä synkät.

Aselepo on tuonut runsaasti ruokaa, polttoainetta, lääkkeitä ja muuta apua Gazaan, mutta YK:n mukaan humanitaarinen tilanne on edelleen vakava.

Israelin veristen ilmaiskujen ja hyökkäysten jäljiltä Gaza on pitkälti raunioina. Israel on tuhonnut myös elintärkeää infrastruktuuria alueella.

Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on yli 15 kuukautta kestäneen hyökkäyksensä aikana surmannut Gazan kaistalla yli 47 000 ihmistä. YK pitää lukuja luotettavina.

TUTKIJAT ovat kuitenkin arvioineet, että gazalaisviranomaisten raportoimat kuolonuhrien määrät on todennäköisesti raportoitu rajusti alakanttiin Israelin hyökkäyksen alkamisesta lähtien. Kun raportoitujen kuolonuhrien määrä oli lähes 42 000, tutkijoiden mukaan todellinen uhriluku oli jo tuolloin oletettavasti yli 70 000.

Muun muassa Israelin toimintaa tutkiva YK:n erityiskomitea on sanonut, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.

Israel alkoi pommittaa Gazaa lokakuussa 2023 sen jälkeen, kun Hamas teki yllätyshyökkäyksen Israeliin. Hamasin hyökkäyksessä kuoli Israelin mukaan noin 1 200 ihmistä ja yli parisataa ihmistä joutui panttivangiksi.

Arttu Mäkelä/STT