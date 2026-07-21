Politiikka
21.7.2026 09:20 ・ Päivitetty: 21.7.2026 09:20
Netti on lapsille vahingollinen villi-länsi – Guzenina vaati toimia lasten suojaamiseksi
Europarlamentaarikko Maria Guzeninan (S&D) mielestä EU tarvitsee nopeasti konkreettisia toimia lasten ja nuorten suojaamiseksi verkossa.
EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vastaanotti viime viikolla komission nimeämän asiantuntijapaneelin selvityksen, joka sisältää useita ehdotuksia lasten ja nuorten suojaamiseksi verkossa.
Tiedossa ei ole, mitä konkreettisia toimia komissio aikoo kyseisen selvityksen pohjalta esittää.
– Parlamenttikauden puoliväli lähestyy, mutta ollaan vasta selvityksen tasolla. Jo pitkään on ollut tiedossa, että netistä on tullut lapsille vahingollinen villi-länsi. Algoritmien kourissa kasvava sukupolvi maksaa päättäjien jahkailusta terveydellään, Maria Guzenina sanoo.
Guzeninan kirjallisen kysymyksen aiheesta on allekirjoittanut laaja joukko meppejä europarlamentin S&D-, EPP-, Renew Europe- ja The Left -ryhmistä.
Algoritmien kourissa kasvava sukupolvi maksaa päättäjien jahkailusta terveydellään
KULUNEEN parlamenttikauden aikana komissio on Guzeninan mielestä pitänyt esillä lähinnä EU-tason ikärajoituksia sosiaalisen median käytölle. Edelleen on kuitenkin epäselvää, mihin ikätasoon ja mille alustoille rajoitus asetettaisiin.
Komission asiantuntijapaneeli suosittelee somen ikärajaksi 13 vuoden ikää. EU-maista muun muassa Ranska, Kreikka ja Tanska ovat kuitenkin jo säätämässä 15 tai jopa 16 ikävuoden kansallisista ikärajoista.
Jos jokaisessa jäsenmaassa on omat säännöt ja iänvarmennusteknologiat lasten netinkäytölle, pakka leviää, varoittaa Guzenina.
– On parempi, että koko EU:lle löydetään yhteinen linja lapsia ja nuoria verkossa suojaavista lainsäädäntötoimista, Guzenina sanoo.
GUZENINAN mukaan kaikille verkkoalustoille tulisi asettaa tiukka vastuu siitä, että niiden palvelut ovat turvallisia nuoremmillekin käyttäjille.
– Alustat eivät ole noudattaneet EU:n lapsia ja nuoria suojaavaa lainsäädäntöä edes huomattavien uhkasakkojen jälkeen. Lapsia on ohjattu algoritmeilla haitallisten sisältöjen pariin klikkien eli mainosrahan saamiseksi.
Guzeninan mukaan komissiolta tulee vaatia nyt nopeutta ja tehokkuutta.
– Uusia toimia tarvitaan. Samalla EU:n digipalveluasetuksen ja muun digilainsäädännön tehokas toimeenpano on ensisijaisen tärkeää lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
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