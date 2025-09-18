Nettikirppiksistä tuli miljardibisnes – nämä myyntifoorumit ovat nyt nousussa

Suomessa kiertokaupan eli pääasiassa käytetyn tavaran kaupan markkina on arvoltaan jo reilusti yli miljardi euroa. Myyntialustojen keskinäinen suosio on myös muuttunut, nuoret suosivat selvästi eri foorumeita kuin vanhemmat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaupan liitto kertoo, että kiertokaupan markkina on kasvanut kahdessa vuodessa yli puolella ja on nyt arvoltaan noin 1,4 miljardia euroa.

Siinä missä perinteinen kirpputorikauppa on tänä aikana kasvanut vain vähän, on yritysten ja kuluttajien välinen käytetyn tavaran kauppa yli tuplaantunut.

Kasvua on vauhdittanut kauppojen tarjonnan laajentuminen uusista tuotteista käytettyihin. Esimerkiksi verkossa toimiva vaatekauppa Zalando on laajentanut valikoimaansa myös käytettyyn muotiin.

- Kotimaassa muun muassa Kamerastore on kehittänyt toimintojaan ja levittäytynyt myös kansainvälisille markkinoille, pääekonomisti Jaana Kurjenoja Kaupan liitosta kertoo tiedotteessa.

Silti suomalaisten suosituin käytetyn tavaran kauppa on edelleen kierrätyskeskus. Kaupan liitto kertoo, että kierrätyskeskuksen asema on erityisesti pääkaupunkiseudulla ylivoimainen.

ISOIMMAN siivun kiertokaupan markkinasta haukkaa kuluttajien keskinäinen vertaisverkkokauppa. Sen osuus markkinasta on runsaat 60 prosenttia. Vertaisverkkokauppa on kasvanut kahdessa vuodessa yli puolella.

Suomalaisten kuluttajien keskinäisen kaupankäynnin suosituin alusta on Tori.fi. Liettualainen Vinted on kuitenkin alle kahdessa vuodessa noussut Torin ja Facebook-ryhmien jälkeen kolmanneksi suosituimmaksi kauppapaikaksi.

Alle 30-vuotiailla naisilla Vinted on jo noussut Torin rinnalle käytetyimpänä alustana. Samanikäisillä miehillä Vinted on ohittanut perinteisen Huuto.netin toiseksi käytetyimpänä alustana.

Kaupan liiton tutkimuksen mukaan Suomi on maailman johtava maa käytetyn tavaran ostamisessa. Noin kaksi kolmasosaa suomalaisista on ostanut tämän vuoden aikana käytettyjä tuotteita.

Erityisen suosittua käytetyn tavaran kauppa on nuorten keskuudessa. Alle 30-vuotiaista hieman yli 80 prosenttia on ostanut käytettyjä tuotteita kuluvan vuoden aikana.

Kaupan liiton tutkimuksessa ei tarkasteltu käytettyjen ajoneuvojen, asuntojen ja kiinteistöjen kauppaa. Mukana ei ollut myöskään esimerkiksi pääsylippujen vertaiskauppa sekä jakamistalouteen liittyvät palvelut ja vuokraaminen.