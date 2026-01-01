Palkittu politiikan aikakauslehti.
1.1.2026 11:16 ・ Päivitetty: 1.1.2026 11:16

New Yorkin sosialistipormestari aloitti toimikautensa

LEHTIKUVA / AFP
Mamdani kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa tulevista virkanimityksistään. Pormestareilla on tapana uusia New Yorkin hallintojohtoa heti kautensa alussa.

New York sai uuden pormestarin, kun 34-vuotias Zohran Mamdani vannoi virkavalansa vuoden vaihduttua Yhdysvaltain itärannikolla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Tämä on todella elämäni suurin kunnia ja etuoikeus, Mamdani sanoi toimittajille valansa vannomisen jälkeen.

Itseään demokraattiseksi sosialistiksi luonnehtiva Mamdani on nopeasti noussut Yhdysvalloissa politiikan tähdeksi. Vaalikamppailussaan hän korosti tarvetta alentaa New Yorkin korkeita elinkustannuksia, kuten kalliita vuokria ja päivähoitomaksuja sekä julkisen liikenteen ja ruuan hintaa. Hän olisi valmis korottamaan sekä yritysten että varakkaimpien verotusta.

Yhdysvaltain demokraattipuolueen vasenta laitaa edustava Mamdani on profiloitunut myös palestiinalaisten tukijana. Hän on kaupungin ensimmäinen muslimitaustainen pormestari.

UGANDASSA syntynyt Mamdani sai Yhdysvaltain kansalaisuuden vasta vuonna 2018, vaikka muuttikin jo lapsena New Yorkiin. Mamdanin vanhemmat ovat intialaistaustaisia.

Mamdani on aiemmin työskennellyt asuntoneuvojana, jonka tehtäviin kuului muun muassa pakkohuutokauppojen estäminen ja pienituloisten auttaminen asuntomarkkinoilla. Hänellä on nuoruudessaan taustaa myös hiphop-muusikkona.

Mamdanin äiti on menestynyt elokuvaohjaaja Mira Nair ja isä Columbian yliopiston professori Mahmood Mamdani. Zohran Mamdani avioitui viime vuonna taiteilija Rama Duwajin kanssa.

