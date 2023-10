New Yorkissa mielenosoittajat vaativat tulitaukoa Gazaan

Satoja ihmisiä otettiin kiinni New Yorkissa perjantaina sen jälkeen kun he olivat ottaneet osaa kaupungin päärautatieaseman Grand Centralin tukkineeseen mielenilmaukseen, jossa vaadittiin välitöntä tulitaukoa Gazaan, kertoivat mielenilmauksen järjestäjät ja poliisi.

Viranomaisten ja poliisin antamat tiedot kiinniotettujen määrästä vaihtelivat. Poliisin mukaan kiinniotettuja oli noin 200, kun taas järjestäjien mukaan heitä oli yli 300.

Valtaosa mielenosoittajista kuului kaupungin juutalaisyhteisöön.

- Israelilaisten ja palestiinalaisten elämät ovat kietoutuneet yhteen, ja rauha voidaan saavuttaa ainoastaan oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja kaikkien vapauden avulla, kiteytti rabbi May Ye järjestäjien lausunnossa.

Mielenosoituksen järjesti Jewish Voice for Peace New York City -ryhmä, jonka mukaan siinä oli mukana tuhansia ihmisiä. Ryhmän mukaan kyseessä oli suurin kansalaistottelemattomuuden osoitus New Yorkissa kahteen vuosikymmeneen.