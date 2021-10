NHL:ssä säkenöivästi aloittanut Anton Lundell loukkaantui

Jääkiekon NHL-uransa säkenöivästi aloittanut Anton Lundell on toistaiseksi sivussa Florida Panthersin kokoonpanosta, seura ilmoitti Twitter-tilillään. Panthersin päävalmentajan Joel Quennevillen mukaan Lundell kärsii ylävartalovammasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomalaishyökkääjä ei pelaa Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä, kun Florida kohtaa kotikentällään Arizona Coyotesin.

Lundell, 20, on aloittanut kautensa luotettavasti Floridan kolmannen hyökkäysketjun keskellä ja pelannut viidessä ottelussa keskimäärin 16.18 minuuttia. Tehojakin on syntynyt, sillä Lundell on pisteillään 2+3=5 tulokkaiden pistepörssissä kolmantena, edellään vain Detroitin Lucas Raymond ja Pittsburghin Drew O’Connor.

Panthers varasi Lundellin 12. pelaajana viime vuoden NHL-varaustilaisuudessa.