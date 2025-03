Niina Malmilta vaade hallituksen kehysriiheen: Tarkastelkaa uudelleen

SDP:n kansanedustaja, varapuheenjohtaja Niina Malm vaatii hallitusta tarkastelemaan uudelleen työttömyysturvan suojaosan poistoa huhtikuun kehysriihessä. Demokraatti Demokraatti

– Hallitus perusteli suojaosan poistoa sillä, että näin helpotetaan työn vastaanottamista. Nyt ollaan tilanteessa, jossa työttömyys on kasvanut koko hallituskauden ajan ja työn vastaanottaminen on aiempaa vaikeampaa, koska satunnainenkin työ tarkoittaa leikkausta työttömyysturvaan. Hallitus on toiminut päinvastoin kuin mitä lupasi, Malm näkee.

Hyvänä esimerkkinä suojaosan poiston järjettömyydestä on nollatuntisopimuksella työskentelevä lumityöntekijä, jonka työtunnit ovat jääneet tänä talvena vähiin, koska lunta ei ole satanut, kertoo Malm.

– Puhutaan ihmisistä, jotka heräävät aamuyöllä tekemään lumitöitä aina, kun töitä on tarjolla ja jotka tekisivät enemmänkin töitä, jos se vain olisi mahdollista. Palkkioksi ahkeruudestaan ja yrittämisestä he saavat sen, että jokainen työssä ansaittu euro vähentää työttömyyskorvausta, Malm kummastelee tiedotteessaan.

Malm muistuttaa, että työttömyysturvan suojaosa otettiin aikanaan käyttöön, koska ihmisiä haluttiin kannustaa ottamaan vastaan edes lyhytaikaista työtä ja näin kiinnittymään työmarkkinoille.

– Työttömyyden räjähdettyä käsiin suojaosan poistoa tulee tarkastella uudestaan. Myös asumistuen suojaosa on poistettu. SDP ehdotti muutama viikko sitten hallitukselle asumistuen suojaosan palauttamista niin, että sen määrä sidottaisiin suhdannetilanteeseen. Näin huomioitaisiin paremmin ihmisten tosiasialliset mahdollisuudet löytää kokoaikatyötä.

– Tällä hallituskaudella on jo menetetty kymmeniä tuhansia työpaikkoja – jos ihmisillä on mahdollisuus tehdä edes osa-aikaista työtä, sitä pitäisi tukea, ei vaikeuttaa, Malm päättää tiedotteensa.