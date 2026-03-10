Politiikka
10.3.2026 12:59 ・ Päivitetty: 10.3.2026 12:59
Niinistö Euroopan ansioritarikunnan kunniajäseneksi
Presidentti Sauli Niinistö on nimitetty Euroopan ansioritarikunnan kunniajäseneksi.
Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola julkisti tänään ensimmäiset Euroopan ansioritarikunnan jäsenet.
Ansioritarikunnan poikkeuksellisen ansioituneiksi jäseniksi nimitettiin Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel, Solidaarisuus-liikkeen entinen johtaja ja Puolan entinen presidentti Lech Walesa ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.
Ansioritarikunnan kunniajäseneksi nimitettiin Niinistön ohella myös yhdeksän muuta eurooppalaista. Lisäksi ansioritarikuntaan nimitettiin kymmenen jäsentä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.