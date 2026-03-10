Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.3.2026 12:59 ・ Päivitetty: 10.3.2026 12:59

Niinistö Euroopan ansioritarikunnan kunniajäseneksi

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA
Presidentti Sauli Niinistö.

Presidentti Sauli Niinistö on nimitetty Euroopan ansioritarikunnan kunniajäseneksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola julkisti tänään ensimmäiset Euroopan ansioritarikunnan jäsenet.

Ansioritarikunnan poikkeuksellisen ansioituneiksi jäseniksi nimitettiin Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel, Solidaarisuus-liikkeen entinen johtaja ja Puolan entinen presidentti Lech Walesa ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Ansioritarikunnan kunniajäseneksi nimitettiin Niinistön ohella myös yhdeksän muuta eurooppalaista. Lisäksi ansioritarikuntaan nimitettiin kymmenen jäsentä.

